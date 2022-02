Deux semaines après sa visite, de deux jours, effectuée en Égypte, le président Abdelmadjid Tebboune a repris langue avec son homologue Abdel Fattah Al-Sissi. Selon le porte-parole de la Présidence égyptienne, Bessam Radi, les deux présidents se sont longuement entretenus au téléphone et ont souligné la spécificité des relations entre les deux pays. Selon la même source, les deux parties ont abordé plusieurs points dont les questions régionales et se sont particulièrement attardées sur la crise libyenne, un pays avec lequel, l'Algérie et l'Égypte partagent tous les deux des milliers de kilomètres de frontières.

La grave crise qui sévit en Libye depuis la chute du colonel El Gueddafi en 2011, impacte directement la sécurité des pays voisins. Face à ce danger commun, Alger et Le Caire n'ont pas d'autre choix que d'accorder leurs violons pour contrer la menace sécuritaire transfrontalière. Le danger est d'autant plus grave, que l'état d'instabilité en Libye s'est davantage détérioré depuis ces dernières semaines. Les élections prévues initialement le 24 décembre 2021 dans ce pays, ont dû être reportées. Il a été impossible d'organiser le double scrutin législatif et présidentiel dans ce pays en proie à un conflit armé. Les dissensions qui minent les différentes parties libyennes, la multiplication des intervenants externes, l'absence totale de consensus au sein des différentes institutions officielles libyennes ont fait avorté le processus institutionnel. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée pour la tenue d'élections législatives et présidentielle. Le flou total règne sur l'avenir de ce pays et l'espoir de mettre fin au conflit armé qui ravage le pays s'amenuise, laissant place au désespoir des populations mais surtout à une déstablisation régionale très grave. Dans la communication téléphonique d'hier, Abdelmadjid Tebboune et Abdel Fattah Al-Sissi ont abordé tous les aspects de cette crise et ses répercussions directes sur la sécurité régionale. Les deux parties se sont accordées sur l'importance de renforcer les cadres de coordination de l'Égypte et de l'Algérie, «afin de parvenir à un objectif principal d'activer la volonté de peuple libyen». À l'égard de la Libye, la position algérienne a toujours été claire et constante. Elle consiste à préserver la souveraineté et l'unité territoriale de la Libye et à trouver un règlement inter-libyen à la crise.

La même position a été adoptée par l'Égypte. Le président Tebboune a exprimé la fierté de l'Algérie pour «les liens étroits et distingués» entre les deux pays et son «intérêt à intensifier la coopération et la coordination bilatérales dans tous les domaines, notamment économiques et sécuritaires». Le chef de l'État égyptien a pour sa part exprimé «sa satisfaction de la visite du président algérien en Égypte, soulignant les relations bilatérales distinguées entre les deux pays». Selon le porte- parole de la Présidence égyptienne, Abdel Fattah Al-Sissi a exprimé la volonté de l'Égypte «à faire avancer les cadres de coopération bilatérale dans différents niveaux», notamment la coopération économique et «l'augmentation de volume des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux». Dans ce sens, le président égyptien a évoqué «les préparatifs pour la tenue, dans les plus brefs délais, de la prochaine session de la haute commission mixte entre l'Égypte et l'Algérie, sous la présidence des Premiers- ministres des deux pays», «ainsi que le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays».