La Grande- Bretagne, The Great Britain, vient de se doter d'un Premier ministre d'origine indienne, après avoir fait élire au poste de maire de Londres un Pakistanais d'origine. Quelle belle image qu'offre cette nation multiraciale, multiculturelle, multiconfessionnelle et chargée d'Histoire qui a su, pu et voulu toujours demeurer enracinée dans sa civilisation plusieurs fois millénaire, tout en s'ouvrant sur le reste du monde pour mieux fructifier sa civilisation des apports culturels des autres nations. Il faut admettre que c'est ce métissage ethnique qui avait joué un rôle non négligeable dans la pollinisation de la civilisation musulmane en Andalousie qui avait permis à l'Europe de décoller en rentrant de plain-pied dans l'ère civilisationnelle. C'est un exemple édifiant qui doit nous inspirer pour nous extirper du douarisme dégradant, du régionalisme mortifère et de la sous-culture de h'na fi h'na qui nous ont conduit vers la stérilité, la stagnation et la mal-vie. Toute la différence réside là: eux ont bien appris que la civilisation est cumulative grâce aux enseignements prodigués par leurs savants à l'instar de William Shakespeare et d'Arnold Toynbee. Et nous, nous avons dilapidé notre patrimoine culturel, pour nous en tenir aux apparats, à l'ostentation, au somptueux, au faste et autres gadgets.