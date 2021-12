L'année 2021 s'achève. Elle cède la place à la nouvelle année 2022 laissant derrière elle de nombreux événements qui ont fait la joie des uns et des autres. ہ Béjaïa, l'année 2021 a été marquée par l'arrêt du Hirak avec son lot d'arrestations d'animateurs, qui ont fini par retrouver leur liberté après des procès en série, qui se sont tous singularisés par des remises de peines ou carrément des acquittements. Absente aux différents scrutins qui ont eu lieu en 2020, la wilaya de Béjaïa a fini par renouer avec l'acte du vote à deux reprises même si la participation n'était pas au rendez-vous. Les taux de participation sont restés très faibles malgré le climat serein qui a caractérisé les deux rendez-vous électoraux. Comme l'ensemble des régions du pays, Béjaïa a renouvelé ses institutions locales (APC et APW) sauf au niveau de quatre communes où aucune liste n'avait pu été confectionnée. Les élections législatives et locales, qui ont instauré la médiocrité comme représentativité, et c‘est là l'avis le plus partagé, ont été marquées par des appréhensions quant au rejet du scrutin laissant de marbre les nombreuses compétences locales. C'était la voie ouverte aux «opportunistes». Dans ce genre de scrutin rien ne se cache. Tout le monde connaît tout le monde et c'est ce qui explique ces avis tendant à la négation.Les incendies, qui ont ravagé des forets et emporté des vies, sont l'autre événement vécu dans la douleur par la population de Béjaïa. Un mois d'aoùt noir en somme, qui ne sera pas oublié si vite, des milliers d'hectares de foret, des arbres fruitiers, des ruches d'abeilles ont été dévorés par des flammes. les habitants de Toudja, d'El-Kseur, de Boukhelifa, Adekar, Beni Ksila, Aokas et bien d'autres localités, se souviendront longtemps de la menace des flammes et de l'enfer vécu, au milieu des incendies qui ont fait au moins cinq morts et plus d'une dizaine de militaires. Il aura fallu des hélicoptères, des canadairs et le concours des éléments de la Protection civile et les citoyens pour lutter des jours durant pour circonscrire les feux menaçants. L'autre événement à retenir reste incontestablement ces opérations de relogement qui ont pris un rythme accéléré ces dernières semaines. Un rythme imposé par les trois dernières secousses, qui ont frappé la région de Béjaïa. Bien que de moindre importance, ces secousses à répétition pouvaientt induire des inconséquences fâcheuses sur les bâtisses déjà ébranlées sérieusement au niveau des anciens quartiers de la vieille ville de Béjaïa. Cette prise de conscience des pouvoirs publics s'est soldée par l'accélération des opérations de relogement des familles sinistrées. Près de 300 familles sont relogées au niveau du nouveau pِle urbain d'Ighzer Ouzarif.

L'année 2021 a été marquée aussi par la nomination d'un nouveau wali, qui a certes, donné un nouveau souffle à l'exécutif, mais cela reste insuffisant eu égard à la situation des projets, qui n'arrivent toujours pas à décoller. Le développement est resté à l'arrêt à Béjaïa. Certes, la crise sanitaire y est pour beaucoup, mais le manque de visibilité et de pression n'était pas au rendez-vous pour une relance économique tant attendue. Du coup, le retard s'accumule dans tous les domaines.