La région de la Kabylie dont son prolongement est intimement reconnu dans le vaste territoire national qu'est l'Algérie, fait face à une manipulation et un brouillamini sciemment entretenus.

Depuis plus de deux décennies on n'entend que des «jérémiades» savamment conçues et fabriquées par certains oiseaux de mauvais augure. On ne cesse de nous présenter la wilaya du Tizi Ouzou et d'autres villes de la région comme étant une «entité» hors territoire algérien. Plus grave encore, certains représentants des partis traditionnels de la région de la Kabylie utilisent et usent de propos dont la nature et le sens ne visent qu'à donner à ladite région un statut particulier qui se démarque des autres régions de l'Algérie dans son ensemble harmonieux et divers.

Ces représentants autoproclamés de la région de la Kabylie ont eu le culot de formuler des énoncés purement fascistes et ségrégationnistes en propageant la formule funeste et gravissime de «ne touchez pas à notre Kabylie» (sic). Ces dits représentants autoproclamés de la région de la Kabylie font dans la sournoiserie et la perfidie politique qui ne font que participer dans l'«isolationnisme» d'une région dont le prolongement national est avéré.

Qu'est-ce que cela signifie quand la formule de «ne touchez pas à notre Kabylie» se fait entendre par ceux qui se reconnaissent dans les institutions élues de l'Etat national et qui se veulent comme les propriétaires exclusifs de ladite région? N'est-ce pas là un excès de zèle de la part des politicards et opportunistes qui utilisent la région de la Kabylie comme un cheval de Troie pour assouvir leurs intérêts étroits et sordides? Faire de la région de la Kabylie un terrain où les intrigues politiciennes de bas étage et les conciliabules d'un conglomérat qui exploite une région pour se faire auréoler et investir d'autorité et de privilèges, cela ne peut plus être toléré. La question dépasse certains alibis qui se font toujours exposer à tort au nom de l'identité et de la «particularité berbère».

Il est temps que les professionnels de la duperie politicienne sachent que l'enjeu de la Kabylie est le même que celui qui engage l'Etat national dans son expression la plus large.

Les doctrinaires identitaires ont fait de la région de la Kabylie un lieu où leurs désaccords et leurs intérêts politiciens sont hissés comme étendard dans la perspective de monnayer avec le pouvoir des «dividendes» et une rente pour se maintenir en tant que caste et conglomérat. Le constat est clairement exprimé, la Kabylie n'a fait que servir le lit des manipulateurs et récupérateurs du ras-le-bol social et économique des citoyens et des citoyennes de la région comme c'est le cas pour l'ensemble des régions de l'Algérie profonde qui souffrent de la marginalisation et de la mal-vie.

Il est clair que la Kabylie avait souffert dans le temps d'un déni identitaire, ceci est un fait que nul ne pourra, nier. Mais aujourd'hui, ce déni a été réparé et l'identité, qui est le propre de tous les Algériens et de toutes les Algériennes, ne devrait plus constituer l'apanage des groupes et des nébuleuses dans le but de nuire à la patrie. La manipulation qui se fait en douce au nom d'un semblant «particularisme» identitaire doit être dénudée et dévoilée par les dignes fils de Amirouche et de Lala Fatma N'Soumer.

L'Algérie ne peut assister à des actions nuisibles à la région de la Kabylie et par ricochet au pays dans son ensemble sans mettre un terme aux amateurs de la discorde et de la division de tous bords. Il faut sortir de la pensée de ghetto et s'inscrire dans une dynamique de construction nationale à travers un développement équitable et juste dans l'ensemble des régions du pays. Quant aux apprentis sorciers qui aiment pêcher en eaux troubles, ceux-là, seront bannis par les citoyens et les citoyennes de la région en premier lieu.

L'opportunisme politique et le mercenariat ne pourront résister à la réalité du terrain.

Que les doctrinaires identitaires sachent que leur temps est révolu et que l'avenir est pour les grands ensembles économiques et politiques.