Le «Cheese Fest» aura lieu à l'hôtel «le relais vert» à partir d'aujourd'hui, jeudi 24 mars. C'est le premier en son genre dans notre pays. Un Festival international exclusivement dédié à l'industrie fromagère. Le fromage sera, aujourd'hui, dans tous ses éclats à Tizi Ouzou. Il faut dire que l'initiative émane de connaisseurs et de fabricants expérimentés. La région en possède quelques-uns des plus experts en la matière. Le fromage est une spécialité qui nécessite, à côté, une bonne production laitière. Et, la wilaya en est l'une des premières sur le territoire national en matière de production de lait de vache. Le beau village d'Imaloussen a été classé comme le plus grand village producteur de lait en Algérie.

En fait, cette manifestation internationale se déroule sur une durée de trois jours au niveau de l'hôtel «Relais vert» situé à la sortie Sud de la ville de Tizi Ouzou. Elle sera une occasion pour les fabricants de fromage d'exposer leurs productions jusqu'au 27 du même mois. Selon les organisateurs, le salon sera marqué par la présence de fabricants étrangers qui viennent échanger les connaissances avec les producteurs locaux. D'ailleurs, des exemples de réussite sont nombreux à Tizi-Ouzou lorsqu'on sait que l'un des plus grands producteurs de lait «Tifra Lait» était un simple fabricant de fromage traditionnel. Plus tard, le groupe Tifra Lait s'imposera comme l'un des plus grands opérateurs nationaux dans le créneau. Par ailleurs, à côté des expositions de fromage, le salon sera l'occasion pour les experts et les représentants des services et organismes concernés par l'élevage et l'agriculture en général de présenter des communications sur ce créneau qui peut s'avérer porteur pour peu qu'on s' intéresse aux problèmes que vivent les producteurs dans leur quotidien.

Des conférences traiteront également de la fabrication de fromage et son impact sur l'économie locale. Enfin, les communications porteront également sur les échanges d'expérience entre les intervenants nationaux et étrangers.

Selon les organisateurs, l'événement, qui a aussi pour objectif de donner une plus grande visibilité aux divers opérateurs intervenant actuellement dans cette filière, sera marqué par d'autres conférences qui traiteront de la thématique intitulée «Le métier de la fromagerie, évolution des risques sanitaires et hygiéniques sur la qualité du fromage, les risques sur les pertes économiques et sur la santé humaine». Un métier, enfin, connu pour être très adapté aux caractéristiques fortement escarpées des montagnes du Djurdujura. Sur le plan traditionnel, nul n'ignore que le fromage de chèvre a toujours été fabriqué par les populations locales.

La fabrication de fromage a tellement été répandue que toute personne concernée avait appris à en fabriquer à la maison. Les vieilles personnes qui gardent encore ce savoir-faire affirment que l'on peut fabriquer un fromage à base du liquide qui se dégage à la coupe du figuier. «On extrait un verre de lait de chèvre ou de brebis et, pendant qu'il est encore chaud, on ajoute une goutte de ce liquide. On patiente une à deux minutes et le fromage se forme dans le verre au grand bonheur des...anciens. On appelait ce fromage ‘' Agugli ou Aguglu'' en kabyle».