La nouvelle Algérie revêtira un caractère de justice sociale incontestable. Le président de la République en sera le garant. Cela fait partie de ses promesses annoncées lors de son investiture, Il y a un peu plus de deux années et demie. La première mesure est intervenue dans la foulée de son investiture le 19 décembre 2019. Le Snmg, salaire national minimum garanti sera augmenté. Il passera de 18000 dinars à 20000 DA. Les retraites seront revalorisées et les salaires de moins de 30000 dinars seront exonérés de l'IRG (impôt sur le revenu global), cette dernière décision faisait partie des promesses de campagne que le nouveau locataire d'El Mouradia a tenu à honorer malgré une situation financière délicate. Ce qui met en exergue l'attention toute «particulière» qu'il porte à l'amélioration des conditions professionnelles, matérielles et sociales des travailleurs, malgré les conjonctures économiques et financières difficiles traversées par le pays.

Il vient de le prouver encore une fois en ordonnant au gouvernement de procéder à la révision de l'allocation chômage, d'élargir la liste de ses bénéficiaires, d'augmenter les salaires des travailleurs ainsi que des pensions de retraite. Une situation qui n'a été rendue possible qu'avec l'amélioration de la situation financière du pays et de perspectives qui tendent à la renforcer davantage. Grâce à ses revenus pétro-gaziers notamment, qui sont estimés à 50 milliards de dollars par la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, d'ici la fin de l'année 2022. Un pactole qui est susceptible d'augmenter sensiblement car le Fonds monétaire international l'évalue à pas moins de 58 milliards de dollars.

Une embellie conséquence d'un prix du baril de pétrole et du gaz qui ont battu des records depuis le début du conflit armé russo-ukrainien qui a donné naissance à une crise énergétique mondiale sans précédent qui a permis à l'Algérie à se repositionner sur le marché du gaz en particulier et à devenir une plaque tournante pour l'approvisionnement des pays européens du Bassin méditerranéen, en l'occurrence. Ce qui a permis au chef de l'État de continuer à faire briller l'image de l'Algérie dans le monde, la repositionner dans son fief naturel comme pays pivot régional et continental, et de relancer de façon remarquable son économie pour l'affranchir peu à peu de son addiction à son secteur pétro-gazier, créer de l'emploi et de la richesse pour mieux la redistribuer sans compter indéfiniment sur une rente pétrolière au caractère éphémère. Une situation qui n'est ni viable, ni tolérable, pour un pays dont les moyens, les richesses, sont avérés pour sortir d'une dépendance insolente à son or noir qui, de surcroît, n'a guère été valorisante. Le constat du Président a été amer. «La dépendance quasi totale de l'économie nationale à la rente pétrolière «est fatale pour l'intelligence et l'esprit d'initiative», avait déclaré le président de la République lors de l ‘ouverture, le 18 août 2020, de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle. Et de fixer le montant des exportations hors hydrocarbure à 5 milliards de dollars en 2021 et 7 milliards pour cette année au lieu des 2 milliards enregistrés bon an mal an. Du jamais-vu depuis l'indépendance de l'Algérie. De nombreux grands projets stratégiques ont été lancés, tels que la production du phosphate à Ghar Djebilet, le pétrole et le gaz dans le Grand Sud du pays, les grandes voies ferrées dans le Sud, la route transsaharienne, le plus long gazoduc en Afrique entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, la production de grands bateaux de pêche....

Le président da République est doté d'une volonté à toute épreuve pour construire une économie forte pourvoyeuse d'emplois, productrice de richesses tout en consolidant l'unité nationale, en forgeant le front interne et en haussant le ton lorsqu'il s'agit de l'atteinte à l'intégrité territoriale avec comme ultime objectif de faire de la justice sociale, de la redistribution des richesses son cheval de bataille. Sa popularité s'en retrouve grandissante. La communion entre Abdelmadjid Tebboune et ses concitoyens est scellée.