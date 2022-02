L'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, actuellement en fuite à l'étranger, a pu vende ses deux luxueux appartements, sis dans le 5e et le 6e arrondissement de le capitale française, Paris. D'une valeur de plus d'un million d'euros chacun, le premier appartement se situe à proximité de la cathédrale Notre-Dame, tandis que l'autre est sis à la rue Dante, à Paris. En réaction à cette opération, la justice algérienne, sous la supervision du pôle pénal économique et financier a pris la décision de saisir «immédiatement» tous les biens immobiliers de l'ancien ministre situés à l'intérieur du pays. La justice, qui accuse certaines parties de tenter de contrecarrer la saisie des biens et des avoirs du ministre, en France, aurait relancé les autorités judiciaires françaises en vue de l'exécution des saisies des biens de Bouchouareb. Par voie de conséquence, sa villa n° 4 située à la rue Houacine El Hadi dans le commune de Chéraga sur les hauteurs d'Alger ainsi qu'une dizaine d'autres appartements, ont été perquisitionné par la police judiciaire. Le procès du dossier du montage automobile a révélé que l'ancien ministre a reçu des cadeaux de la part des oligarques, dont la villa de Chéraga, en contrepartie de divers privilèges qu'il leur avait accordés. Pour rappel, Bouchouareb avait été condamné, par contumace, en juin 2020, à une peine de 20 ans de prison,. Il avait écopé également d'une amende de 2 millions de dinars. avec l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre et le saisie de tous ses biens immobiliers et de ses comptes bancaires.