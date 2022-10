L'étau se resserre autour des commerçants véreux. L'arsenal juridique de la lutte contre la spéculation illicite, renforcé par la loi 15-21 du 28 décembre 2021, continue de trouver son application avec la condamnation d'au moins 16 nouvelles personnes à de lourdes peines d'emprisonnement. Les mis en cause dans les affaires en question ont été également condamnés à payer de fortes amendes. La justice est, en effet, intransigeante envers les agissements des marchands malhonnêtes.

La toute dernière affaire a été traitée au tribunal de Chlef. Deux personnes, poursuivies, dans une affaire de spéculation sur des denrées alimentaires de large consommation ont été condamnées, lundi, à une peine de 7 ans de prison ferme, assortie d'une amende de cinq millions de DA. À Bouira, un spéculateur de la farine, arrêté par les services de sécurité à El Khabouzia, a été condamné à 10 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de DA. Un peu plus vers l'Est, à Tizi Ouzou précisément, des peines allant de 10 à 12 ans de prison ferme ont été prononcées, également lundi, par le tribunal, à l'encontre de sept personnes poursuivies dans une affaire de spéculation sur des produits alimentaires de base de première nécessité. À la même wilaya, le tribunal des Ouacifs avait condamné la veille une personne poursuivie dans une affaire de spéculation illicite sur des produits alimentaires de base de large consommation à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de deux millions de DA. Une autre affaire similaire a été traitée au tribunal d'El Attaf (Aïn Defla) à l'encontre d'une personne poursuivie dans une affaire de spéculation illicite sur des produits alimentaires de base de large consommation, précise un communiqué rendu public par cette institution judiciaire. Il ressort dudit document qu'une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de DA a été prononcée par le tribunal contre le mis en cause.

Ce dernier a fait l'objet d'une comparution immédiate, précise le communiqué du parquet de la République près le tribunal en question. La traque des commerçants véreux est sans répit. Des brigades mixtes relevant de plusieurs corps constitués travaillent parfois côte à côte par le souci de préserver le pouvoir d'achat, mis à mal par les pratiques illicites de la spéculation. Le dernier coup de filet réussi à M'sila dans le cadre de cette coordination, démontre la détermination et l'engagement de l'ensemble des institutions, notamment sécuritaires, à assurer la protection du citoyen algérien des effets néfastes de ce phénomène, ce mal qui menace la stabilité de la société. Une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 2 millions DA, a été prononcée, dimanche, par le tribunal de Bousaâda, dans la wilaya de M'sila, à l'encontre de quatre spéculateurs sur des produits de large consommation (sucre et huile de table), a indiqué un communiqué de la cour de justice de ladite wilaya. Les pratiques illicites auxquelles les mis en cause s'adonnaient n'ont pas échappé à la vigilance des éléments de la Gendarmerie nationale, de la police et des agents de la direction du commerce et de la promotion des exportations, qui ont traité cette affaire. Une condamnation de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 2 millions DA, a été prononcée, dimanche, par le tribunal d'Arris, à Batna, à l'encontre de deux personnes poursuivies dans une affaire de spéculation sur des produits alimentaires de première nécessité, a indiqué un communiqué du parquet.