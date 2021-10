Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier, une réunion du gouvernement, dont les travaux ont fait la part belle aux secteurs de la justice et des travaux publics. L’Exécutif a entendu, en premier, l’exposé de Abderrachid Tabi relatif à l’avant-projet de loi modifiant et complétant le Code pénal. Il s’agit précisément de la réforme, annoncée de la législation pénale visant à renforcer la lutte contre la criminalité et à préserver la sécurité et la tranquillité du citoyen, et le fonctionnement des services publics et ce, en retenant de nouvelles formes de criminalité et en aggravant les peines actuellement applicables. Le gouvernement a entendu, par la suite, un exposé du ministre des Travaux publics portant sur la réalisation de la desserte du centre d’enfouissement de Hamici, le contournement de la Résidence d’Etat de Zéralda et le dédoublement de certaines routes. Des projets qui s’inscrivent dans le cadre de la poursuite des actions visant la décongestion du trafic routier de la capitale. Une autre communication a été présentée par le ministre du Commerce, sur les offres tarifaires et initiales, dans le cadre de la Zlecaf. Enfin, le gouvernement a entendu une communication relative à la passation de cinq marchés de gré à gré simple, entre les structures relevant du ministère de l’Intérieur et des entreprises publiques, dans le cadre d’acquisition de fournitures.