À qui incombe la responsabilité des deux dernières explosions mortelles dues au gaz, survenues à Blida et Sétif? Qu'est ce qui a mené à l'explosion d'une voiture fonctionnant au GPL à El Meneaâ? Des déflagrations ont secoué trois wilayas en moins de 24 heures. Les dégâts humains est matériels sont importants.

Le bilan provisoire des victimes fait état de deux personnes décédées et d'une vingtaine de blessées.

Le procureur général près la cour de Blida a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l'explosion de gaz, arrivée, mardi matin, dans un appartement à la cité Diar El Boustanen de la commune de Boufarik. Sept personnes ont été brûlées au troisième degré, dont trois sont dans «un état critique», dans cet.

Un passant, qui se trouvait à proximité du lieu de l'explosion, a été, également, blessé, portant le nombre de blessés à huit.

Ce drame éveille chez les enquêteurs des soupçons de violation et de négligence des normes de sécurité.

Le procureur général a ordonné l'identification de toutes les violations et responsabilités, concernant notamment des négligences ou un défaut de maintenance des équipements et des installations, susceptibles d'éviter ce type d'accidents, pour préserver la vie et la sécurité des citoyens, a souligné le même communiqué.

Des têtes pourraient tomber. Des enquêtes similaires avaient, en effet, permis de mettre la main sur des responsables. Le procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arréridj avait ordonné, en juin dernier, le placement en détention provisoire de cinq accusés dans l'affaire de l'explosion de gaz survenue le 27 avril dernier dans une maison.

Les mis en cause écroués dans cette affaire, sont deux agents d'intervention, un agent d'exécution, un chargé de mission et un directeur de Sonelgaz. L'explosion de gaz qui s'est produite à Sétif a soufflé toute une maison sise au village Edhaâfa, dans la commune des Babors.

Un enfant âgé de 2 ans est décédé suite à ce drame qui a causé des brûlures de 2ème degré à deux autres victimes, la maman et une fillette.

Le wali de Sétif, Mohamed Amine Dremchi, accompagnée du président de l'APW, se sont rendus à l'hôpital de Aïn El Kebira, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, à la suite de l'explosion en question. Une deuxième victime est décédée à El Meneaâ et neuf autres ont été blessées, suite à l'explosion d'une voiture roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), dans un atelier de montage de réservoirs. Une dizaine de maisons ont été endommagées en conséquence à ce drame survenu au quartier dit Hofrat El Abbès, de la ville d'El Meneaâ.

Le commandant Nasreddine Kaddaoui a affirmé, dans ce sens, que «l'explosion du réservoir de GPL d'une voiture, devant un garage du quartier, spécialisé dans les réparations, a fait, selon un bilan provisoire, un mort, une femme ensevelie sous les décombres de sa maison près du lieu de la déflagration et neuf blessés dont trois souffrant de graves brûlures et évacués par les services de la Protection civile à l'hôpital spécialisé des brûlés de Douéra (Alger)».

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de préciser les circonstances exactes de cette catastrophe.

Rappelons par ailleurs que des explosions mortelles similaires ont secoué de nombreuses wilayas depuis le début de cette année. Le dernier en date remonte au mois d'août dernier. Une forte explosion de gaz avait soufflé un appartement à Constantine.

La déflagration avait fait un mort et deux victimes grièvement blessées. Six enfants ont péri le 1er février dernier, dans l'explosion, suivie d'un incendie, survenue dans un entrepôt de parfums et de produits cosmétiques à la cité des 583 Logements, de la commune d'Aïn Oulmène (sud de Sétif). L'explosion avait fait huit morts et causé des blessures à 14 personnes.