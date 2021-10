Rebondissement dans le bras de fer opposant Abou El Fadl Baâdji à certains membres du comité central. À la veille de l'expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature aux élections locales, la justice a prononcé des décisions confortant le secrétaire général du parti. En effet, le juge d'instruction, près le tribunal de Bir Mourad Raïs, a placé en détention provisoire, le coordinateur du mouvement de redressement, Mohamed Issad, également ex-député du parti. Outre ce mouhafadh de Blida, inculpé de faux et usage de faux pour avoir utilisé le cachet du parti, qu'il avait subtilisé, d'autres accusés, poursuivis dans cette affaire liée à la prise d'assaut du siège du parti, le 9 septembre dernier, par les membres du comité central ont été mis sous contrôle judiciaire par le même tribunal. Le SG du parti, Abou El Fadl Baâdji, a été également entendu en tant que témoin dans cette affaire. À titre de rappel, pas moins de 72 membres du comité central avaient été convoqués début octobre dernier, au commissariat de police de Bir Mourad Raïs et à celui de Tixeraïne, à Alger. Les convocations sont intervenues, suite à une plainte déposée par le secrétaire général du parti, après l'incident du 9 septembre dernier, quand les opposants au SG ont pris possession du siège du FLN à Hydra, dont des membres du comité central l'ont pris d'assaut avant d'y pénétrer par la force afin de tenir une session extraordinaire qui s'est soldée par un retrait de confiance au SG du parti.

Ces derniers qui voulaient la tête de Baâdji, ont déclaré, en cette circonstance, vacant le poste de secrétaire général du parti.

La manifestation des détracteurs de Baâdji a été suivie d'une démonstration de force des pro secrétaire général. Dans ce contexte, les partisans de Baâdji ont tenu un rassemblement devant le siège du parti, le 12 septembre dernier, parallèlement au sit-in de contestation tenu par les membres du comité central. Les pro Baâdji, venus de différentes wilayas, en compagnie des mouhafadhs et présidents des commissions transitoires, ont empêché la tenue de la rencontre du CC que devait abriter le siège du parti.

Ces derniers, dont des militants et des candidats aux élections locales ont apporté leur soutien et leur appui à la direction nationale du parti, mettant en avant la stabilité du parti à la veille des élections locales et la légitimité de l'actuel secrétaire général.

Pour rappel, au lendemain de la proclamation des résultats des législatives du 12 juin dernier, les adversaires du secrétaire général, à leur tête le mouhafadh de Blida, Mohamed Issad, ont tenu un conclave à Blida, pour créer une «coordination nationale pour la sauvegarde du FLN».