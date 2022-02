Lever de rideau sur un «mystère» politique. Désormais, l'on comprend pourquoi le candidat à la présidentielle française, Eric Zemmour, ne rate aucune occasion pour déverser ses torrents, charriant haine et racisme sur l'Algérie et tout le monde musulman. Cette manoeuvre diabolique porte un nom, un visage et une fortune: Vincent Bolloré, classé, en 2021 par le magazine Forbes, 14e fortune française, avec plus de 5 milliards d'euros. Cet actionnaire majoritaire de Vivendi et du groupe Canal+, vient de signer une joint-venture de la haine avec Eric Zemmour. Ainsi, pensent-ils, tous les deux, solder leurs vieux comptes avec l'Algérie. Sans limites ni éthique, Bolloré agissait en véritable néocolon dans de nombreux pays africains, sauf en Algérie où toutes les portes lui sont fermées. La loi et la monnaie Bolloré ne passent pas dans cette contrée d'Afrique du Nord, très jalouse de sa liberté. C'est lui qui, en 2011 déjà, via Canal+ avait tenté de ressusciter l'affaire des «moines de Tibhirine», après avoir tenté vainement de pénétrer le marché algérien.

Rien n'est perdu. Il rebondit à l'occasion de la présidentielle française d'avril prochain par une double détente: d'abord stopper la dynamique ascendante, dont jouit Emmanuel Macron au niveau des sondages. Ensuite, torpiller tout rapprochement entre les présidents algérien et français, notamment sur les questions de la mémoire et des exactions commises par l'État français, durant la période de la colonisation. Ce n'est pas sans raison d'ailleurs, que le président Tebboune signalait, à chaque fois et avec insistance, l'existence de lobbies d'extrême droite française qui sapent toute démarche d'apaisement durable entre les deux pays. Bolloré qui représente le segment anti-Macron, est connu pour animer le lobby économique breton. C'est dans cette optique qu'il embauche Eric Zemmour. Il le bombarde au- devant de la scène animé par la certitude que ce polémiste excentrique peut être le talon d'Achille de Macron sur des thèmes électoraux qui braquent l'opinion française: l'attitude du Président Tebboune vis-à-vis de la France (crise diplomatique, affaire des survols du ciel algérien par des avions militaires..), la crise du Sahel, le Mali, le dossier de l'immigration, le rapatriement des clandestins. Bef, tous les sujets qui font éructer l'extrême droite française. Le sujet «Algérie» durera aussi longtemps que les affaires de Bolloré ne seront pas sécurisées par Emmanuel Macron, avec lequel il a actuellement des rapports exécrables. Il y a donc, sur le plan idéologique, une communion totale entre Zemmour et à la fois son mentor et son principal bailleur de fonds, dont il est le porte-voix. Agissant en chef d'orchestre clandestin, Bolloré rallonge le chèque, ouvre son groupe médiatique pour la propagande et met Zemmour sur selle lui, le tisserand qui est à la fois le champion des discours de haine et de racisme. Jusqu'à récemment, ni le nom du Président Tebboune ni celui de l'un des membres du gouvernement algérien n'a été prononcé par Zemmour jusqu'à son dernier dérapage, lorsqu'il a promis que: «Si je suis élu, le président algérien Tebboune sera interdit d'entrée sur le sol français.». Le président algérien n'est ni un raciste ni un assassin. Jusqu'à quand la France, patrie des droits de l'homme, continuera-t-elle à adopter un rejeton de son produit colonial? Est-il concevable qu'en 2022, la France des Lumières cède à un obscurantiste pour réécrire sa véritable Histoire?

A-t-on besoin d'affirmer encore que, Zemmour n'est lui-même pas français d'origine et n'a d'ailleurs rien d'européen. C'est ce que lui a sèchement rappelé, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon, lors d'un débat sur la chaîne C8. Il n'a pas trouvé mieux comme projet pour soulager le quotidien des Français que de proposer l'interdiction de prénoms musulmans. Il y a des juifs berbères originaires d'Algérie, comme l'acteur Roger Hanin, le journaliste fondateur du nouvel OBS, Jean Daniel, l'avocate du FLN, Gisèle Halimi, l'historien Benjamin Stora et d'autres encore qui sont autant de modèles qui reflètent une mentalité sans haine ni racisme. Quand Roger Hanin descendait à la place des Martyrs à Alger ou à Bab El Oued, il était souvent approché et même adulé par les Algériens.

Accuser les musulmans d'antisémites: auront-ils besoin de vous rappeler M.Zemmour, qu'Abdelkader Mesli, l'imam parisien, un des résistants de la France libre, a sauvé des centaines de juifs pendant la Shoah? Connaissez-vous M.Zemmour, le directeur et fondateur de la mosquée de Paris, Kaddour Benghabrit, qui avait confectionné de faux certificats de confession musulmane pour protéger les juifs alors persécutés par les nazis? Durant l'occupation allemande, la mosquée de Paris était un refuge pour des familles entières juives, pourchassées par la Gestapo et les collabos de Vichy. Jamais de mémoire d'homme, depuis 1945, le maréchal Pétain, traître aux yeux de tous les Français, n' a été défendu avec autant de hargne que par vous aujourd'hui. Savez-vous au moins que les prénoms les plus portés par les victimes de la Première Guerre mondiale pour défendre la France, inscrits d'ailleurs sur les monuments aux morts de vos villes et villages, sont ceux des Maghrébins? Sur le champ de bataille, il y avait 175000 Algériens, sans compter les 80000 Tunisiens et 40000 Marocains pour défendre la France. Ces hommes des troupes coloniales qui étaient ravalés au rang de la «chair à canon» avaient tout juste le droit de mourir pour la France. Le même scénario s'est répété durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des dizaines de milliers de Maghrébins sont tombés sur les champs de bataille pour défendre l'honneur et la souveraineté de la France contre les nazis. Et vous M.Zemmour, qu'avait donc fait votre famille comme haut fait de guerre pour défendre cette France, dont vous affirmez, aujourd'hui, toute honte bue qu'elle est menacée dans son existence par les musulmans. Décidément, vous êtes l'auteur d'une faillite mémorielle, tout en reniant votre dette de sang et celle de vos ancêtres, envers la patrie qui vous a accordé la citoyenneté française? Dans le viseur de Zemmour, il n' y a pas que les Algériens mais un milliard de musulmans à renier. C'est un projet fasciste qui mènerait la France entière vers un désastre, si par malheur vous seriez élu. Apprenez M.Zemmour, que ce n'est pas un pantin de Bolloré qui gouvernera la France. Quant à l'Algérie, elle n'a pas encore dit son dernier mot!