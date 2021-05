L'Expression: Quelle lecture faites-vous de ces prochaines élections législatives du 12 juin?

Larbi Bouâmama: Nous sommes en phase d'élections législatives importantes et historiques, du fait qu'elles se déroulent dans un contexte juridique et légal nouveau. Il y a d'abord, la nouvelle loi organique sur les élections qui est entrée en vigueur. C'est un acquis pour le paysage politique national. Et il y a également les nouveautés et les garde-fous contenus dans la loi, afin de lutter contre les anciennes pratiques de corruption, de financements politiques occultes et d'argent sale en relation avec les institutions nationales. Cela d'un côté. Il faut noter également, les garanties offertes par la loi, notamment à travers les listes ouvertes et proportionnelles permettant d'élargir l'éventail des chances et plus de transparence entre les candidats. Cela, sans compter la chance donnée aux jeunes et aux compétences nouvelles d'intégrer ces élections. Cela ne peut être que bénéfique au renforcement des institutions et de la démocratie en Algérie.

La promulgation d'une nouvelle loi électorale est-ce suffisant à votre avis pour produire un changement radical au sein de la scène politique et, de manière générale, au sein des institutions du pays?

Pendant longtemps, les élites algériennes et les forces jeunes de la nation ont été marginalisées et écartées du processus politique. Les partis politiques étant hermétiquement clos, ne permettaient pas aux jeunes universitaires de se porter au niveau de leurs listes respectives. Et quand c'était le cas, ils ne pouvaient pas accéder à des positions confortables au sein de ces listes. La nouvelle loi électorale a, au moins, eu le mérite de consacrer une égalité des chances devant les électeurs et de permettre l'éclosion de listes indépendantes et de produire la rupture politique. C'est un facteur important qui pourrait permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique, entièrement rompue aux valeurs républicaines et démocratiques innovantes. Cela, à travers un renouvellement du personnel politique.

Partant de ce constat, pensez-vous que nous allons assister à une campagne inédite, notamment à travers de nouvelles pratiques, discours et moyens à mettre à profit?

Certainement. C'est le cadre juridique qui va favoriser cette tendance. Mais, il y a aussi le facteur jeunesse et niveau d'instruction qui devra faire la différence. La campagne ne se fera pas avec les mêmes moyens qu'auparavant, tels que les obédiences tribales ou idéologiques, ou encore l'argent sale. Nous allons assister à des campagnes qualitatives différentes, grâce aux nouvelles technologies et les espaces virtuels connus. Des espaces qui sont très importants pour de larges couches sociales et une grande majorité de la jeunesse algérienne. Ce qui induira une transformation au niveau des programmes électoraux, grâce aux réactions suscitées sur la Toile. Cela permettra des ajustements et des adaptations, en fonction des sondages et des réactions sur les réseaux sociaux.

Justement, est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, suffira-t-elle à remporter la bataille de ces législatives? Ou devront-ils faire preuve d'ingéniosité pour capter les voix nécessaires?

Convaincre les électeurs d'aller au vote, ce sera la principale bataille et le grand pari de ces listes indépendantes. Car les dommages qui ont produit cette méfiance et la rupture de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, sont très importants. La grande bataille c'est de convaincre l'électorat de l'utilité d'aller voter et que la seule voie du changement passe inéluctablement par les élections. C'est cela le défi et le discours qui doit être déployé, loin des chimères et des promesses inutiles.

Quelles incidences aura la présence de l'élément jeunesse sur la prochaine législature au sein de la chambre basse?

Pour la première fois, nous allons assister à une formation ou une composante jeune au sein du Parlement. C'est une occasion pour cette frange de s ‘exprimer, de procéder au changement et de produire des lois qui correspondent aux aspirations de la jeunesse. C'est une occasion pour ces indépendants d'aborder différemment les questions sociales, économiques et politiques.