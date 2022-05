L'Algérie se dote d'un autre mécanisme pour combattre la corruption. Une calamité qui a sévèrement impacté son image. Le rapport de l'ONG Transparency International (TI) sur la corruption dans le monde pour l'année 2021 la pointe à la 117e place sur 180 pays et territoires à travers le monde. Un classement certainement tronqué qui doit s'améliorer eu égard à tous les efforts déployés par les pouvoirs publics pour réduire ce phénomène. L'étendue de ses dégâts. Un fléau qui avait gangrené les institutions et le sommet de l'Etat. Des sommes astronomiques sont détournées, des fortunes colossales se sont constituées jusqu'à assécher les caisses du Trésor public, celles du simple contribuable qui avait du mal à boucler ses fins de mois. Des affaires de corruption, de dilapidations des deniers publics en cascade, incroyables, ont montré que les caisses du pays ont été mises à sac. Deux ex-Premiers ministres, des ministres, des responsables de partis, de hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs de l'armée, des chefs d'entreprise se sont retrouvés sous les verrous. L'Etat a décidé de livrer une lutte sans merci contre ceux qui seraient tentés de saigner l'économie nationale. Le président de la République avait réaffirmé sa volonté de poursuivre la lutte contre la corruption à travers la moralisation de la vie publique et la consolidation de la bonne gouvernance, ainsi que la consécration de la transparence et de l'intégrité dans la gestion des deniers publics. «Notre priorité est de moraliser l'administration et le monde des affaires. Ce qui s'est passé au niveau du plus haut sommet de l'Etat est une dilapidation impardonnable des richesses du pays, nuisible pour les citoyens» avait déclaré Abdelmadjid Tebboune dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, publiée le 5 novembre 2021. Le pays s'est doté à cet effet d'un nouvel instrument: la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. La loi fixant son organisation, sa composition et ses attributions vient d'être publiée dans le dernier numéro du Journal Officiel (JO). Son article 4 stipule qu'elle vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. D'autres attributions lui ont été conférées. Parmi elles figurent celles de «collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d'aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption». Elle peut aussi recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur, ainsi que consolider les règles de transparence et d'intégrité dans l'organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées. L'article 5 de cette loi indique de son côté que la Haute autorité est chargée également des enquêtes administratives et financières sur les signes d'enrichissement illicite de l'argent public qui ne peut justifier l'augmentation substantielle de son patrimoine. Sur le plan international, la Haute autorité veillera à développer la coopération avec les organismes concernés de prévention et de lutte contre la corruption et échanger les informations avec eux. Son président sera nommé par le président de la République pour un mandat de cinq années, renouvelable une seule fois. Son conseil, il sera composé de trois membres choisis, par le chef de l'Etat, trois magistrats, trois personnalités indépendantes ainsi que trois personnalités de la société civile. En attendant son installation, l'Organe de prévention et de lutte contre la corruption poursuivra ses missions.