L'une des particularités de la révolution algérienne, est qu'elle a réussi à transcender le fait colonial et permis une convergence sur l'anti-colonialisme de par le monde. La révolution algérienne a ouvert la voie à des mouvements de libération, notamment en Afrique et en Amérique latine. De son vivant, le défunt commandant Bouregaâ, toujours prompt à simplifier les situations les plus complexes pour les rendre accessibles à la compréhension, caricaturerait les choses ainsi: « Après notre Révolution, de nombreux pays ont accédé à l'indépendance en adressant une simple demande manuscrite au général de Gaulle.» La révolution algérienne, en plus du coup de feu sur le terrain, a été également portée par un élan intellectuel qui a appuyé le travail politique et diplomatique au plan international. Cette action intellectuelle a secrété des oeuvres littéraires et culturelles de valeur, qui ont soutenu l'engagement des Algériens, renforcé le sentiment patriotique, exprimé la soif des Algériens à l'indépendance et fait connaître la personnalité algérienne aux autres nations, fourvoyées dans la propagande coloniale. C'est dans ce sillage que nous reproduisons ici quelques poèmes, écrits durant la Révolution, par le doyen des écrivains francophones, Kaddour M'Hamsadji, extraits de son livre au titre fort évocateur, « Oui Algérie». Pour la petite histoire, ce livre, est sorti aux éditions Subervie.

C'est dans l'imprimerie de Jean Subervie qu'ont été réalisés les premiers numéros du journal El Moudjahid, porte-parole de la révolution algérienne. Jean Subervie a fraternisé avec les Algériens durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la campagne d'Allemagne. Il a publié l'oeuvre du philosophe Mohand Tazerout, déjà auteur confirmé et traducteur émérite de l'ouvrage monumental d'Oswald Spengler «Le Déclin de l'Occident». Il a imprimé également, le bulletin de la Fédération de France du FLN, ainsi que des tracts au profit de l'Ugema, de même qu'une pièce de théâtre de Kaddour M'Hamsadji: La dévoilée (1959).

Poèmes extraits du livre «OUI ALGERIE»

NOURRIR L'ESPOIR DES MIENS

Je vais nourrir l'espoir des miens

Je vais courir par nos chers serpents de la Casbah

J'irai sur les places des martyrs

Devant Ketchaoua souillé

Devant Bab-El-Oued torturé

Jusque devant les quartiers orgueilleux

Jusque devant leurs festins césariens

Jusque devant toi Ténare pluriel

Jusque devant toi Cauchemar permanent

Jusque devant toi Statue colossale

Te braver te maudire te détruire

Planter entre tes yeux les couleurs de mon peuple.

MOKHTAR MAZIANI tombé glorieusement, face à l'ennemi, après un siège au douar Ouled Ferha, le 13 janvier 1962 A Lakhdar

Quand le soleil pâmé se couche

au bord du ciel

Echevelé frissonnant dégoûtant de sang

Un oeil immense

Clôt ses paupières

Ecrase ses larmes...

ô souvenir du dernier reflet de rougeur!

Je vois courir des vies dans ma mémoire

J'écoute résonner l'écho des voix brisées

Et ce sont des aciers qui transpercent mon corps!

Ces cendres profanées recueillies par le vent

Ces parfums forts des sanctuaires

Ces silences bourdonnant d'horreurs

Je peux les saisir dans mes mains

Je peux les respirer jusqu'au fond de mes poumons

Je peux les écouter dans ma tête

Et j'écrase mes larmes de feu dans mes cils!

Qui jamais n'a quitté son berceau

Qui jamais n'a vomi le lait de la sorcière

Qui jamais n'a aimé le sein de sa mère

N'a pleuré d'amour devant une source tarie?

Gémissez forêts mutilées

Un corps calciné est tombé de vos bras coupés

Hurlez herbes piétinées buissons souillés

Un corps calciné frissonne aux confins de vos angoisses

Fanez-vous lauriers roses beaux et amers

Un corps calciné s'effrite au soleil épanoui

Et toi témoin sublime et fier

Parle sage Dirah ton fils comme tant d'autres

A fait le jour des nuits froides de nos cavernes

Parle sage Dirah aux fleurs au ciel aux hommes

Ce corps informe et noir

C'est Mokhtar Mazani



MORTS SANS EPITAPHE A Omar Oussedik

Sur les places publiques le public n'est plus

Dans les ruelles chaudes les regards sont froids

Dans les artères tristes la haine sourit

Dans les maisons en ruines la mort a un nom

La mort a l'oeil unique

La mort a cent bras

La mort sème les corps en fait sa moisson

La mort refuse l'aube fixe le destin

C'est toi colonialisme c'est toi à nos pieds.

Dans les champs de bataille naissent d'autres fleurs

Dans le ciel une étoile

Luit à chaque appel

Mort souffrant mort lucide et mort inconnu

Nos morts sans épitaphe morts pour la Patrie.

Sur les places publiques

Le public n'est plus

La mort sème les corps

Nos morts sons épitaphe

Place des martyrs

INDEPENDANCE Aux soldats du peuple

Entendez-vous mes frères

Le chant de l'Algérie entière

Indépendance Indépendance

Ouvrez vos lourdes portes

Et vos fenêtres rouillées

Marquées au fer

Et à la peinture

Avec votre sang.

Entendez-vous mes frères

Il n'y a ni bête ni oiseau,

Ni dans les cages ni dans les morgues

Indépendance Indépendance

Dansez sautez chantez

Que vos corps libérés dessinent les arabesques de l'espoir

Qu'ils s'élèvent plus haut que la statue de Bugeaud

Et tous criez plus fort que les haut-parleurs des légionnaires

Indépendance Indépendance

De toute l'Algérie.

LES FLEURS DE NOVEMBRE

« Une insurrection armée, déclenchée la veille par une poignée de hors-la-loi (La presse)

Façonnée dans les forges du courage, cette poignée devint, en quelques semaines, vigoureuse, l'expression magique d'une conscience éveillée, le poing prodigieux d'une Révolution organisée et efficiente. Sur tout le territoire, une seule citation montait à l'horizon avec le soleil: A.L.N-F.L.N et un seul silence, le soir, remuait les cendres vivantes des premiers martyrs de la Libération nationale...

Novembre éclos

Dans le coin du coeur

De la vérité

Enfant unique

D'une saison multipliée

Dans le ventre vertueux des amants légitimes

Te voici dans la parole des justes

1954 fois premier

Aux appels de l'Algérie.

Les bourreaux veillent leur tête folle

Se casquent se chaussent

Doublent et redoublent leurs effectifs

Leurs mercenaires avec leurs valets

Leurs chars avec leurs prisons

Leurs slogans leurs cancans

Trempés dans le sang.

Ma Patrie vibre

Ma Patrie libre

Dans les maquis secrets

Dans les gourbis dans les taudis

Dans les bidonvilles fiers

Même sans lumières

Dans les villes.

Partout Novembre éclaire les solstices

Abat les privilèges d'une saison

Croise ses rayons sur les lunes tendres

Verse ses eaux de fleurs d'orangers

Dans les gorges sèches des nuits mûres.

Le soleil n'est plus juillet exclusif

Sur une mer basse

Où Sidi Fredj jeta

L'ancre de ses babouches.

Changement de cap et d'espérance

Novembre incrusté d'or vif

Palpite sans orgueil

Dans la main tendue

Dans la musique du cireur

TANT QU'IL Y AURA DES ALGERIENS

Tant qu'il y aura des Algériens

Il y aura des hommes dans mon pays

Et nous regarderons le soleil.

La jeune mère triste et morne

La pauvre loqueteuse la veuve sans yeux

Hier encore sous l'épreuve

Chacun dira: oui le soleil se lèvera demain.

Pour le vieillard rabougri entouré de pâle chardon

Pour l'enfant sans parole et sans bras

Pour la grand-mère blanchie au regard ténébreux

Pour l'homme bafoué jeté dans les fosses

Pour la fleur blanche maculée de sang

Sur les parterres durs de glace ou de braise

Pour les tombes profanées sous les cieux en flammes

Pour ces plaines fatales pour ces monts sublimes

Où poussent. des fleurs nouvelles où poussent des étoiles

C'est le soleil du soir qui promet demain...

Les moissons sont rentrées

Par myriades nous avons des armes:

Les diamants tombés des yeux aveugles de larmes

Les grâces de l'aurore sur le front des purs

Nos morts au soleil nos morts à la lune

Croissants vermeils croissant lumineux

Sous le rayon de foudre ou sous l'étoile de rêve

Tans qu'il y aura des Algériens

Il y aura des braves dans ma patrie

Par myriade nous avons des armes:

Le vert radiant de l'espérance le sang de nos martyrs le blanc de l'innocence

Et nous avons la LIBERTE

LES PORTRAITS DE MARS

Quand la guerre est finie

On regarde autour de soi

Des visages

Enfarinés

Clowns incroyables

Sortent de l'ombre

Disciplinés

Légion nouvelle

Pour vous regarder...

Ali de la Casbah

De la Pointe!

Amirouche

Quel souvenir?

Abbane est mort Chahid!

Hassiba Benbouali

Abdelkader aussi

Mahmoud aussi

Mokhtar aussi

Et continue

Plus d'un million.

Mère, tu pleures?

Père, tu pleures?

Soeur, tu pleures?

Frère, tu pleures?

Epouse seule, tu pleures?

Vous regardez ces visages nouveaux

Ce visage-ci

Ce visage-là

Ces portraits d'après-guerre

Dessinés rapidement

Croqués

Vitriolés

Les Pantins de Midi, 19 Mars

Les Martiens

En Algérie

En nouvelles vagues

Meurent

Sur la Plage

Des séquelles.

Caricaturistes algériens

Prêtez-moi votre crayon magique

Peintres algériens

Prêtez-moi votre palette fidèle

Issiakhem, Benanteur Baya, Benaboura,

Khadda, Racim,

Bouzid, Samsom

Zérarti, Martinez

Mesli, Yellès

Guermaz, Aksouh Bensemane, Houamel

Et toi artiste célèbre Artiste inconnu

Tous aidez-moi

Je voudrais faire

Les Portraits de Mars

In «Oui Algérie» poèmes Editions SUBERVIE (1965)