La majorité des postiers a cédé aux promesses faites par l'entreprise. Le service a bel et bien repris son cours dans la plupart des bureaux de poste après les dernier engagements de la direction générale de l'entreprise.

Celle-ci a décidé «d'activer le système d'évaluation des primes de rendement individuel et collectif PRI/PRC, qui seront versées à compter du mois de juillet 2021», affirme un communiqué rendu public par Algérie poste (AP) dans la soirée de ce samedi sur sa page facebook. L'entreprise a également promis «l'octroi de 2 jours de repos par semaine à chaque employé, après le mois sacré du Ramadhan, suivant un programme adéquat garantissant la continuité du service postal,» a-t-on pu lire dans ledit communiqués signé par la directrice générale Baya Hanoufi.

Le même document souligne également que «ces mesures s'ajoutent à la prime d'intéressement, dont une partie a été versée au début du mois sacré et le reste après approbation du bilan annuel 2020 par le conseil d'administration». L'entreprise a également promis la régularisation, avant le 30 mai 2021, du «statut de tous les travailleurs faisant fonction autre que celle prévue dans leur décision de nomination».

L'entreprise a par ailleurs affirmé qu'elle engagera «toutes les procédures juridiques et réglementaires en vigueur contre ceux qui se sont abstenus de rejoindre leurs postes de travail, malgré les instructions données à cet effet».

«La décision d'arrêter notre collègue Abderrahmane Zaoui, (le travailleur qui s'était adressé au ministre lors du premier jour de grève) comme un coup de massue sur nos têtes. Son licenciement n'a pas contribué à renforcer notre mouvement», admet un postier désirant resté sous couvert d'anonymat.

La mobilisation des postiers a en effet faibli. Leur grève était aux dernières nouvelles, circonscrite à Alger Tizi Ouzou, et Béjaïa. À l'exception de ces régions l'appel à la grève dans les bureaux de poste ne mobilise pas. La mobilisation des employés de la poste est en effet entrée, hier, dans son sixième jour, avec une faible participation dans les wilayas précitées, où la grève s'est fait sentir malgré le service minimum. La tension est montée, hier, d'un cran à Tizi Ouzou, où un rassemblement a été improvisé par les citoyens, pour crier leur ras-le-bol quant à la persistance de cette situation pénalisante, rapporte notre correspondant.

Plusieurs dizaines de citoyens ont bloqué la circulation automobile au niveau du centre-ville de Tizi Ouzou.Les protestataires ont menacé de hausser le ton et de recourir à d'autres formes de contestations. On parle de «murer les bureaux de poste», rapporte encore notre source. Une menace brandie par les usagers de la poste qui se disent pris en otage.