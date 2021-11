L'Expression: Pourriez-vous nous parler, ne serait-ce qu'un tant soit peu, de la grande Offensive de l'ouest de l'Algérie?

Professeur Mohamed Belhadj: La grande Offensive de l'Ouest est une continuité stratégique à l'offensive du nord Constantine du mois d'août 1955. Elle vise à redonner un nouveau souffle à la Guerre de Libération nationale, tout en élargissant son champ géographique. D'autre part, elle vise à faire rallier les masses populaires à la révolution. La grande offensive de l'ouest du pays est la consécration de la déclaration du 1er Novembre 1954, qui stipule la généralisation de l'action armée dans tout le pays et éviter les erreurs du passé lorsque des révoltes populaires tombaient dans le piège régional. La grande Offensive de l'Ouest à réussi à disloquer l'armée coloniale.

Pourquoi et comment l'a-t-on baptisée du nom de la Grande offensive de l'Ouest?

Ces actions ont été baptisées du nom de la grande offensive de l'Ouest conformément aux premières visions stipulant le partage des responsabilités aussi bien sur le plan géographique que sur le plan organisationnel. De ce fait, la partie ouest était spacieuse. Elle était prise en charge par Larbi Ben M'hidi. À ce propos, en prenant en compte le volet lié au temps, l'on a également pris en compte le plan organisationnel de la révolution. Nous évoquons, là, la 5e zone et non pas la wilaya V, cette dernière a été décidée et mise en place à partir du congrès de la Soummam.

Dans quel contexte politique et social est survenue la Grande offensive de l'Ouest?

Sur le pan international, la grande Offensive de l'Ouest a coïncidé avec la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a eu un important écho. Au niveau local, la grande offensive de l'Ouest a, durant cette période, été marquée par la rivalité entre les messalistes du MNA et le Front de Libération nationale, aussi bien sur le plan militaire que politique. Pour l'exemple, plusieurs villes de l'Ouest dont notamment Oran, Mascara et Tlemcen ont, entre le 17 et le 20 octobre 1955, connu plusieurs actions militaires du Fidaa menées par les Messalistes. Elles ont été guidées par Ghabrini, Tchouar, Lazouni Mustapha, Bouchria et autres. De plus, l'année 1955, faut il le dire, était devenue périlleuse pour la révolution lorsque le gouverneur d'Algérie, Jacques Soustelle, a instauré l'état d'urgence, tout en recourant aux services des anthropologues et aux officiers spécialisés dans la guerre psychologique, à l'image du général Parlange.

Quels ont été les grands événements ayant marqué la Grande offensive de l'Ouest?

Après les premières actions menées dans la 5e zone, les autorités coloniales ont déclenché une campagne d'arrestations ayant ciblé les militants, les moudjahidine et les Fidayine. Malgré cela, la révolution a préservé sa cohésion, gardé ses réseaux et mobilisé d'importants contingents, et cela sous la houlette de El Hadj Alla, Boussouf, Abderrahmane Bensaïd, Mohamed Fartas, Benhadou Bouhedjar dit Othmane. Cela a permis l'organisation des actions des Fidayine, notamment à Oran durant le mois d'octobre 1955. Ces actions ont également été étendues vers d'autres wilayas comme Tlemcen, Saida, Tiaret et Mascara. L'ALN, s'est, à plusieurs reprises, notamment dans les débuts de l'année 1956, accrochée avec l'armée coloniale. Nous citons les batailles de Sayabna et Tayanante. Dans le but de casser l'économie coloniale, la région de l'ouest a également été le théâtre de plus de 140 actions militaires menées contres les fermes des colons. Durant le mois de juin de la même année, c'est-à-dire avant la tenue du congrès de la Soummam, plusieurs batailles ont été lancées, à l'image des batailles de Madegh et des Ghoualem.

Quel a été l'impact de la Grande offensive de l'Ouest sur le cours de la guerre de Libération nationale?

Le champ de bataille s'est élargi pour atteindre plusieurs autres régions, comme la bataille de Djebel Amour, le mois d'octobre 1956, avant d'atteindre, par la suite, le Sahara relevant de la wilaya V. Aussi, des actions du Fida ont été menées dans les zones urbaines malgré les vastes campagnes d'arrestations suivies des tortures et des exécutions. La grande offensive de l'Ouest a fait que l'armée coloniale renforce ses effectifs jusqu'à atteindre 10 000 soldats, ayant transité, en plusieurs contingents, par le port d'Oran. En dépit de ce renforcement militaire colonial, cette offensive a réussi à disloquer cette armée, frappée par le manque de concentration en raison de la multiplication des actions. La grande offensive a acculé l'armée coloniale.

Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la grande offensive de l'Ouest?

Le meilleur enseignement à tirer est cette aptitude de la révolution à la mobilisation des masses populaires, considérant que notre révolution est une révolution populaire appelée communément la guerre populaire. Cette révolution ne pouvait s'inscrire dans la durée ni résister si elle n'avait pas une base populaire.

Entretien réalisé par