Comme tous les Exécutifs précédents, le gouvernement Benabderrahmane est en phase de mener l'une des plus importantes épreuves de son règne, celle de la préparation du mois sacré. D'ores et déjà, plusieurs mesures ont été prises pour assurer aux citoyens la disponibilité des produits de grande consommation, l'ouverture des marchés de proximité et la mise en place de toutes les actions afin d'éradiquer l'image d'un mois de Ramadhan synonyme de saignée et de stress. Un test qui révélera les capacités du gouvernement à se distinguer des années précédentes et de marquer l'émergence d'une nouvelle ère.

Il faut dire que le défi est de taille, mais il est indéniable que les données et les circonstances sont particulières et spécifiques à chaque année.

En toile de fond, où les plaies les plus profondes de la société ne peuvent être pansées, par enchantement à la veille du mois de Ramadhan, il y a lieu de convenir que les préparatifs restent un moyen d'atténuer leur effet pour permettre aux citoyens d'avoir un instant de répit durant ce mois de partage, de solidarité et de recueillement. Dans cette optique, le gouvernement tente de prendre les devants et d'agir au niveau des dysfonctionnements et des failles laissées par les anciennes gouvernances, en vue d'adopter une réelle stratégie pour faire face aux différentes pressions, internes et externes. Entre les effets de la spéculation et des lobbys qui tentent d'imposer leur diktat, sur le marché de la consommation, la crise sanitaire et l'inflation, issue des marchés étrangers, la problématique du mois de Ramadhan semble passer d'une gestion linéaire, basée sur des annonces et des promesses, à une gestion où le gouvernement s'attelle à introduire de nouvelles approches basées, certes, sur des mesures d'appoint appliquées au niveau des taxes pour rehausser les salaires, et d'actions de régulation, mais encore une fois la complexité de la situation nécessite plus de temps et de mobilisation pour venir à bout de ces habitudes de consommation, qui ont complètement miné l'aura du mois sacré.

Cela étant, l'implication du citoyen dans cette approche est plus que nécessaire, du fait que les préparatifs et les décisions prises ne peuvent être efficaces que si le consommateur y voit également l'occasion de revoir son mode de consommation, en s'éloignant de l'effet des rumeurs et des manipulations qui, souvent, se transforment en pénuries.

Autrement dit, on ne peut nier que le citoyen lambda vit une situation de stress permanent, due aux graves événements qui ont marqué le pays ces dernières années, et à la situation héritée des anciens gouvernants, comme on ne peut d'ores et déjà juger la gestion de l'Etat en matière de préparatifs pour ce mois, sur la base d'un état des lieux, qui peut éventuellement changer à la faveur d'une nouvelle expérience.

Cette dernière s'apparentera à un début de sortie de ce marasme qui colle à l'image du mois de Ramadhan et qui serait possible, à travers un fort élan de solidarité et de mobilisation, et un travail de proximité qui pourrait engendrer l'introduction de nouveaux mécanismes de gestion et de consommation. Ce n'est qu'à travers cette configuration que l'on pourra dresser les bilans et noter les résultats réels de gestion ou de maîtrise de cette épreuve, contraignante à plus d'un titre, autant pour le citoyen que pour l'Etat.