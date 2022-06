Les autorités de la wilaya de Béjaïa ont procédé vendredi à l'ouverture officielle de la saison estivale. Le chef de l'exécutif, accompagné du président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, des parlementaires des deux chambres ainsi que les représentants de différentes directions et associations, a officié à cette cérémonie du coup d'envoi pour le début de la saison estivale. Le coup d'envoi symbolique a été donné à partir du port de pêche et de plaisance de Tala Ilef. Désormais, toute la logistique inhérente à cet événement est mise en place. Les surveillants ainsi que les administrateurs de ces plages ont pris officiellement leurs fonctions à la faveur de cette cérémonie, marquée également par le démarrage d'un riche programme culturel devant s'étaler durant toute la saison estivale avec l'animation de soirées artistiques. Profitant de l'occasion, les autorités de la wilaya ont lancé un appel pour la préservation et la propreté des plages et du massif forestier. Cette cérémonie a été ponctuée par l'organisation de diverses manifestations culturelles, artistiques et sportives. Plusieurs chapiteaux ont été installés où des expositions portant sur divers produits artisanaux ont été organisées. Des stands représentant les différentes directions concernées par la saison estivale ont été installés sur le site. Des associations sportives ont également participé à cette cérémonie d'ouverture, et un tournoi de beach-volley. De son côté, la Protection civile de la wilaya de Béjaïa a participé à l'ouverture officielle de la saison estivale par une exposition des différents matériels d'intervention. Il y a 34 plages autorisées à la baignade pour la saison estivale de cette année. La Protection civile a mobilisé l'effectif nécessaire en agents pour assurer en toute quiétude la sécurité des baigneurs. Les maîtres nageurs sont affectés selon la capacité d'accueil de la plage et de l'affluence des estivants. Par ailleurs, la sûreté de la wilaya de Béjaïa a mobilisé ses éléments pour assurer la sécurité dans six plages de la wilaya de Béjaïa dont elle est territorialement compétente. La Gendarmerie nationale sera aussi présentée. Sa présence sera encore plus accrue sur les axes routiers de la wilaya et les plages dépendant territorialement de son activité. De leur coté les hôteliers et les responsables des camps de toile affirment être prêts pour accueillir les estivants, qui commencent déjà à affluer sur le littoral bédjaoui comme l'atteste cette dense circulation d'automobiles sur les routes nationales. L'éradication du phénomène, qui revient chaque année, lié au squat d'espaces publics sur les plages au détriment des libertés individuelles des citoyens, ainsi que la prolifération d'une multitude d'activités commerciales informelles ne répondant à aucune norme d'hygiène ni de santé publique, telles sont les décisions également prises. Mais sur le terrain, le phénomène demeure encore vivace. Tout comme ces parkings gardés où l'anarchie règne en maître. Pour le transport, un dispositif spécial est préparé pour faciliter le déplacement aux touristes et aux habitants de la wilaya. Une répartition a été faite en deux groupes pour les transporteurs exploitant des lignes urbaines pour desservir en alternance l'axe de la côte ouest, tout en assurant la continuité du service public. Les transporteurs exploitant les lignes rurales et intercommunales sont également instruits de desservir les différentes plages et sites touristiques de la wilaya durant les week-ends et jours féries à partir des communes de l'intérieur de la wilaya.