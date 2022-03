Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a appelé, hier, l'ensemble des établissements nationaux de formation continue à se mettre au diapason des transformations qui ont eu cours, à travers l'adaptation de «leurs programmes et modes de formation aux développements opérés dans la sphère administrative et aux exigences des modes de gestion des administrations et des institutions publiques». Le Premier ministre qui supervisait la sortie de la 50e promotion de l'École nationale d'administration (ENA), baptisée à l'occasion du nom de la valeureuse chahida Malika Kaïd, a lancé un appel solennel à l'administration et aux institutions publiques, afin de rejoindre le train des transformations numériques et de la modernisation. «La modernisation de l'administration, sa numérisation et son rapprochement du citoyen est lié à la capacité des établissements à former des cadres qui se chargeront de la gestion des administrations et des établissements, publics et privés, avec professionnalisme et mérite, et fournir un service public à la hauteur des aspirations», a indiqué Benabderrahmane. Le discours du Premier ministre, recèle les grandes lignes d'une feuille de route nouvelle, énonçant les vertus des sessions de recyclage, des programmes de mises à niveau et de formation continue dans le relèvement de la productivité et l'amélioration de la gouvernance. Les institutions nationales en charge du volet de la formation et, à leur tête, l'ENA, sont tenus «d'assurer des sessions de formation pour acquérir des compétences inclusives et interdisciplinaires, en leadership, par exemple, ou encore en planification stratégique, conception, suivi et évaluation des politiques publiques, gestion des finances publiques, ressources humaines, ainsi qu'en gestion publique axée sur les résultats». Benabderrahmane va jusqu'à inciter les cadres des différents niveaux de responsabilité à «prévoir des formations en arts de la gouvernance, tout en se basant sur des méthodes de travail et de communication modernes, considérées comme une des bases fondamentales de la formation». Rappelant le rôle axial du fonctionnaire et du cadre algérien, dans le fonctionnement et la pérennité des institutions nationales, le chef de l'Exécutif gouvernemental a réitéré l'importance accordée à l'élément humain dans le Plan d'action du gouvernement. Il prônera à cet effet, «une démarche de concrétisation de la gouvernance renouvelée fondée sur l'amélioration de la performance et la consolidation de la transparence, à travers la moralisation de la vie publique et la modernisation de l'administration». Un véritable plaidoyer en faveur d'une administration renouvelée et d'une gouvernance nouvelle basée sur des valeurs nouvelles et innovantes. Sur un autre registre, le Premier ministre estimera que l'Algérie occupe «les meilleures positions au niveau international, en matière d'indices de développement humain». Cela, grâce à la gratuité de l'enseignement et son caractère obligatoire, «l'Algérie a réussi à surmonter les obstacles les plus difficiles». Remerciant l'ensemble des personnels de l'administration publique, dont l'ENA, il confiera que «en 58 ans, plus de 7000 cadres parmi les plus avérés de la patrie, ont dispensé diverses formations au profit des établissements et administrations publics, en formant des milliers de fonctionnaires algériens et de plusieurs pays amis, notamment d'Afrique, dans le cadre des accords de coopération».