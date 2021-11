L'Expression: Comment voyez-vous le déroulement de cette campagne électorale, par rapport aux campagnes précédentes?

Kamel Lahiani: Il y a une grande différence entre la campagne des législatives et cette campagne des locales, dans la mesure où le nombre des candidats est plus important, et cela revient au fait que le citoyen est plus près des candidats pour les élections locales, du fait qu'il considère que les Assemblées populaires communales et de wilayas sont plus aptes à véhiculer les préoccupations des citoyens. D'autre part, plusieurs communes de la wilaya de Tipasa, fonctionnent toujours sur le système de proximité, dans la mesure où les citoyens ont tendance à appuyer les candidatures des personnes proches de leur entourage, et qui connaît la situation des citoyens.

Cela étant, la révision de la loi électorale est intervenue pour donner plus de liberté aux électeurs à travers l'éradication du principe de tête de liste, et l'instauration du système du choix nominatif des candidats. Dans ce sens, les obstacles qui subsistaient lors des élections par le passé, consistaient à voir des personnes compétentes et intègres qui ne pouvaient pas prendre les tètes de listes. Par ailleurs, ce qui encourager jeunes à présenter leurs candidatures, dans la mesure où les craintes de voir leurs voix utilisé a d'autres fins, n'existe plus.

Peut-on dire que l'application du nouveau Code électoral, lors des législatives, a introduit une nouvelle pratique électorale qui va marquer les élections locales?

Absolument. Cela revient à la volonté de l'Etat d'encourager les jeunes et les universitaires à participer à la construction du pays, et ce à travers de nouvelles mesures contenues dans les nouvelles lois, qui ont engendré un certain équilibre dans l'établissement des listes électorales, dans la mesure où ces dernières ne sont plus réservées aux candidats à fort ancrage politique, et les anciennes figures de la scène électorale. Les résultats sont là, on voit de plus de plus de nouveaux visages prêts à mener cette bataille. Dans ce sens, cet engouement aura forcément un impact sur la composante des nouvelles Assemblées, et confirmera l'émergence de nouvelles pratiques. Ce qui apportera un souffle nouveau dans la gestion des collectivités locales, avec plus de compétences, et de visions pour le développement local. Cela nécessite une réelle application des nouvelles mesures qui découleront de la révision du code communal, notamment l'attribution de plus de prérogatives pour les P/APC, pour leur permettre d'être à la hauteur des défis du développement et surtout, réussir le passage d'une gestion administrative à une gestion économique, où l'autonomie financière serait le but à atteindre. C'est un volet important qui à contribué à convaincre les gens à se présenter à ces élections. Car ils ont l'espoir, une fois élus de trouver les moyens qui leur permettront de mener leurs tâches convenablement et de prendre en charge le développement local, et les préoccupations des citoyens. D'autant plus que la révision du Code électoral s'est dressée avec force contre la corruption et les effets de l'argent sale dans l'établissement des listes. Un message fort de l'état à l'adresse des candidats et les futurs élus, pour les rassurer sur la poursuite de la lutte conte ce fléau, et le suivi de leurs évolutions dans des conditions de gestion saines et efficientes.