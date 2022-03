L'idée a déjà donné de très bons résultats déjà par le passé. Chose pour laquelle on ne peut que se réjouir de la décision du président de l'APC de Tizi-Ouzou de mettre sur pied un conseil consultatif composé de comités de quartiers, comités de villages et du mouvement associatif.

La démarche suivie, durant les années 90, dans la commune d'Ouaguenoun et reprise à présent par la municpalité de Tizi-Ouzou, a donné de bons résultats, du moins les populations ne se plaignaient pas de leur marginalisation étant donné que le conseil consultatif en question leur permet de discuter et de donner leur avis, même sans droit de vote, sur toutes les questions concernant la gestion de leur commune. Cette démarche s'inscrit ainsi en droit ligne de la stratégie des pouvoirs publics visant à élargir la gestion de la cité au maximum d'intervenants pour instaurer une véritable démocratie participative. C'est pour la première fois que la commune de Tizi-Ouzou se voit ainsi dotée d'un mécanisme permettant aux citoyens d'avoir un droit de regard sur la gestion de leurs quartiers et de leurs villages.

Un mécanisme qui permet également au mouvement associatif d'être partie prenante dans toutes les décisions concernant la gestion de la cité, ce qui renforce, en fait, la présence de la société civile dans la gestion des affaires des collectivités locales. Cette marche à suivre a également un autre avantage, celui de renforcer la transparence dans la gestion de la collectivité locale, particulièrement la répartition des

budgets.

La présence du conseil consultatif est un moyen, pour les élus, de répartir les projets avec équité, du fait que les citoyens connaissent mieux que quiconque leurs besoins. Une présence qui évitera aussi un grand nombre de conflits survenant souvent à cause du sentiment d'absence d'équité dans la répartition des budgets. Dans la commune d'Ouaguenoun, en tout cas, la période de leur présence a connu une baisse significative des actions de protestations, car les citoyens donnaient leurs avis sur toutes les questions.

Enfin, notons que le conseil consultatif de la municipalité de Tizi-Ouzou est, selon ses initiateurs, un cadre de débat sur les investissements idoines pour émettre des avis afin de fournir aux édiles des propositions pour développer des programmes qui tiennent compte des besoins de la population. Sa composante, affirme-t-on, sera ainsi élargie aux membres des associations, organisations professionnelles, comités de villages et de quartiers, acteurs économiques, femmes, jeunes et personnes aux besoins spécifiques.

Des acteurs qui auront, dans peu de temps, à leur disposition, un projet de charte citoyenne pour son bon fonctionnement.