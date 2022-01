La wilaya d'Oran vient de décider la fermeture de la gare routière inter-wilayas d'El Bahia. Pour cause, relève t-on du communiqué, rendu public par la direction de transports, «le non respectn par le gestionnaire, du cahier des charges et la non-exécution des décisions de transfert de certaines lignes», conformément aux deux arrêtés de wilaya (103 et 850) de décembre dernier, portant sur le transfert de six lignes inter-wilayas de la gare d'El Bahia. La même source a ajouté que «la décision de transfert vers la station de haï Es Sabah concerne les lignes de transport de voyageurs des wilayas de Mostaganem, Relizane, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Tiaret et les daïras de Taougrit, Ténès et Chlef». Entre-temps, la même source indique qu'«il a été procédé au transfert définitif des six lignes à la station de Haï Es Sabah, alors que les autres lignes inter-wilayas, en plus de la ligne reliant Oran à Oued Tlélat, y ont été transférées provisoirement, soit durant la fermeture de la gare d'El Bahia, dont le gestionnaire s'est engagé à appliquer les décisions de la wilaya et à respecter le cahier des charges. Le directeur local des transports a expliqué que ses «services oeuvrent à l'exploitation de l'ensemble des lignes urbaines qui desservent la station de Haï Es Sabah pour assurer le confort aux usagers».