Cette manifestation de la Garde républicaine algérienne vise à informer le grand public sur les missions, les activités et le rôle de ce corps de l'ANP et à mettre en exergue les opportunités offertes aux jeunes désirant rejoindre les rangs de cette compagnie d'élite. Ces journées médiatiques, qui dureront jusqu'au jeudi 24 février, ont été ouvertes à la Maison de la culture Taos Amrouche par le chef de l'exécutif, accompagné du commandant du secteur militaire et des autorités militaires et civiles.

Cette manifestation offre une large opportunité au grand public de s'informer sur les caractéristiques de ce corps issu des Forces armées, son organisation et son développement, et les opportunités qu'il offre à la jeunesse algérienne en termes de recrutement. Organisée par le commandement de la Garde républicaine, la manifestation a attiré de nombreux visiteurs de toutes les tranches d'âge et catégories, dont de jeunes scouts, des universitaires et des lycéens qui ont fait le tour des stands de l'exposition relative à l'évolution et aux spécialités de la Garde républicaine, avons-nous constaté hier, au deuxième jour. Des officiers ont répondu aux questions, au niveau des stands consacrés à la fanfare et à la cavalerie, des visiteurs sur les missions et les activités de la Garde républicaine. Des lycéens et des universitaires se sont intéressés, par ailleurs, à la formation et aux conditions d'intégration au sein de ce corps, ainsi qu'aux activités de formation, de protection, à l'histoire et aux réalisations de la Garde républicaine en Algérie.

Dans ce contexte, les organisateurs ont souligné à l'ouverture de ces journées, en présence des autorités locales et d'officiers du secteur militaire, que cette manifestation s'inscrit dans le cadre du plan de communication de l'état-major de l'Armée nationale populaire. Elle vise au rapprochement avec les citoyens et leur ouvre la voie pour découvrir la Garde républicaine et ses différentes missions et domaines à travers une exposition de photos pour ses différentes activités. Les stands comprennent des affiches mettant en lumière l'histoire de la formation et du développement de la Garde républicaine et de ses tâches.

Des stands comprenant des échantillons d'instruments de musique, des livres de musique, un atelier de réparation, ainsi que des photos de cavalerie. Les spécialisations de formation disponibles au centre de formation de la Garde républicaine en musique militaire, cavalerie, et autres sont, également exposées. Plus particulièrement, cette exposition de photographies permet de suivre l'évolution de la Garde républicaine algérienne de 1963 à nos jours et un espace dédié au visionnage de films documentaires promouvant la qualité des formations militaires et paramilitaires dont peuvent profiter les recrues.

Un stand accueillant les jeunes voulant plus de renseignements sur les conditions et les modalités de recrutement dans les rangs de ce corps militaire pluridisciplinaire. Un corps considéré comme «la première vitrine de l'Algérie du moment que c'est la Garde républicaine qui accueille les présidents, les personnalités et les délégations étrangères en visite dans le pays», ont souligné les organisateurs.