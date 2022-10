Suite à de nombreuses plaintes déposées et différents rapports rédigés lors des visites d'inspection à la commune d'Ibn Badis, plus exactement aux cités El Houria et Saibi Salah par des responsables de la wilaya, relatifs à la situation déplorable de ses habitants, une commission des travaux publics et de l'urbanisme de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Constantine a effectué, récemment, une visite sur le terrain, constatant qu' environ 300 habitations d'El Houria ne disposent pas d'électricité.

L'autre cité, Saibi Salah-2, s'avère dépourvue du réseau d'assainissement depuis plus de 10 ans et ne dispose pas d'école primaire, en comptant les villages limitrophes, et son éloignement d'environ trois kilomètres du centre de la commune, ce qui retombe sur les écoliers contraints de parcourir quotidiennement le trajet aller-retour à pied.

Dans l'immédiat, la commission de l'APW intervient sur le projet de réalisation d'une école dont l'assiette foncière est disponible. Elle a également relevé que le réseau d'alimentation en eau potable ne dessert qu'une minime partie de la cité. Ce n'est pas tout, puisque la même commission a eu le regret de constater que l'aménagement urbain est catastrophique, on citera entre autres, l'éclairage public et l'état des routes qui relient les cités, qui sont impraticable.

À noter que cette zone, comptant 177 habitations prévues dans le cadre de l'habitat rural et 305 sites rattachés à l'agence foncière, ne bénéficie d'aucun espace de loisirs, contrairement à d'autres. Le nouveau wali de Constantine, Abdelkhalak Sayouda, qui est un homme de terrain et multiplie les sorties depuis son installation, compte remettre les pendules à l'heure. Lors de ses visites, il ne manquera pas de cibler les problèmes en adressant carrément des mises en demeure aux responsables qui se sont distingués par leur absence sur le terrain, en manquant à leur devoir.

D'ailleurs, lors de l'installation du nouveau secrétaire général de la wilaya, Maâmeri Maherzi, il a indiqué que plus de 600 milliards sont inexploités par les communes de Constantine, El Khroub et Ouled Rahmoune.

À cet effet, il a appelé «les maires à assainir leurs finances, en donnant des instructions pour résorber les découverts des entreprises publiques communales et de wilaya dont la trésorerie est en difficulté». Ce fut également une occasion pour le chef de l'exécutif de soulever la question de l'hygiène dans la wilaya, en présence des responsables concernés. Il a affirmé, à ce sujet que «les trois priorités de l'heure sont l'hygiène, l'éclairage public et les routes», soutenant que «le travail doit actuellement se concentrer sur la préparation de l'accueil du cham- pionnat d'afrique à Constantine, et qu'à cette occasion, la wilaya doit relever le défi». Poursuivant son intervention, il a souligné qu' «en matière d'équipements les communes de Constantine, d'El Khroub et d'Ouled Rahmonne, disposent respectivement de plus de 300, de 204 et d'environ 194 milliards».

Des sommes consacrées à des projets qui n'ont pas été concrétisés. D'où son instruction au directeur de l'administration locale, d'organiser des réunions avec les communes précitées afin de changer les intitulés des programmes inscrits non consommés.