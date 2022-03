Le président français, Emmanuel Macron, a demandé à son ambassadeur en Algérie de déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de l'écrivain et instituteur, Mouloud Feraoun assassiné, il y a soixante ans, par l'OAS (Organisation de l'armée secrète).

C'est ce qu'a rapporté, hier, le journal français Le Monde, estimant qu'il s'agit d'«un nouveau geste en faveur de la réconciliation des mémoires». «Mardi, hier Ndlr, 15 mars, à 15 heures, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, doit déposer, au nom du président de la République, une gerbe de fleurs en hommage à Mouloud Feraoun et ses cinq compagnons», a souligné le journal français. Il y a soixante ans, jour pour jour, cet écrivain algérien reconnu et instituteur humaniste était froidement assassiné par l'Organisation de l'armée secrète (OAS), dans les hauteurs de la capitale.

Pour cette commémoration devant la stèle érigée sur les lieux du drame,

«M. Gouyette devrait être accompagné de Laïd Rebigua, ministre des Moudjahidine et des ayants droit, et d'Abdelmadjid Chikhi, conseiller mémoire du président algérien Abdelmadjid Tebboune», précise Le Monde.

Le 15 mars 1962, à 10 heures, à El-Biar, plusieurs dirigeants de centres socio-éducatifs (CSE) s'étaient retrouvés dans un local de Château-Royal, sur la route de Ben Aknoun. En pleine réunion, un commando de l'OAS fit irruption, désigna six inspecteurs de l'Éducation nationale - Salah Ould Aoudia, Ali Hammoutene, Mouloud Feraoun, Robert Eymard, Marcel Basset et Max Marchand-; puis les emmena à l'extérieur pour les exécuter à la mitraillette.

À trois jours de la signature des accords d'Évian, qui allait mettre fin à sept ans de guerre entre la puissance coloniale et le Front de Libération nationale (FLN),

ces crimes avaient suscité un terrible émoi au sein des sociétés françaises et algériennes. Dans un texte émouvant, la résistante Germaine Tillion - qui avait lancé ces structures, en 1955, pour venir en aide aux plus démunis, en assurant, entre autres, des cours d'alphabétisation - avait souligné que ces victimes «musulmanes» ou «catholiques» avaient «une passion commune:

le sauvetage de l'enfance algérienne». Pour elle, «la bêtise, la féroce bêtise» avait «assassiné» Mouloud Feraoun «froidement, délibérément».

C'est Benjamin Stora qui a proposé à Emmanuel Macron de célébrer le souvenir de l'écrivain kabyle. «Il a tout de suite dit oui, explique l'historien. Mouloud Feraoun était anticolonialiste mais il aimait la France.