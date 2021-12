La France doit «reconsidérer» sa politique de soutien à l'occupation illégale marocaine au Sahara occidental et inscrire, lors de sa présidence de l'Union européenne (UE), le prochain semestre, la démarche européenne dans la recherche «sérieuse et sincère» d'une solution juste et pacifique au conflit sahraoui, a déclaré, hier, le représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati. Lors d'une réunion officielle du Groupe d'études sur le Sahara occidental, tenue à l'Assemblée nationale française, le représentant sahraoui a ajouté qu'«il incombe à la France, à la faveur de cette présidence de l'UE, d'inscrire la démarche européenne dans la recherche sérieuse et sincère d'une solution juste et pacifique au problème du Sahara occidental, conforme au droit international». Le diplomate a tenu à exprimer son «infinie gratitude» au député Jean-Paul Lecoq qui a présidé le Groupe d'études «pour donner un maximum de visibilité à une question de décolonisation limpide, dont le parachèvement est toujours contrarié par le royaume du Maroc», a-t-il dit dans ce contexte. Et de poursuivre dans le même sens: «Le Maroc, qui occupe illégalement le territoire et fait subir répression et violences au peuple sahraoui, est malheureusement soutenu par la France, et nous ne dirons jamais assez que n'eût été le rôle de l'Etat français, le conflit au Sahara occidental aurait cessé d'exister depuis longtemps».

«Aujourd'hui, nous sommes en guerre ouverte, depuis la violation, par les forces d'occupation marocaines, du cessez-le-feu, le 13 novembre 2020 (...) Le Maroc ne lésine sur aucun moyen pour briser la résistance du peuple sahraoui», a encore souligné Mohamed Sidati.