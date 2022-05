Le 60e anniversaire de l'indépendance sera marqué de manière grandiose et exceptionnelle.

De nombreux organismes sont actuellement en pleins préparatifs, afin de donner à ce rendez-vous historique la dimension qu'il mérite. C'est le cas, notamment, de la fondation portant le nom du valeureux martyr, héros de la guerre d'indépendance et l'un des symboles de la libération de notre pays, le colonel Amirouche,

Aït Hamouda. La Fondation colonel Amirouche, qui a réagi hier, suite au rumeurs concernant l'état de santé de Nordine Aït Hamouda, a en effet, profité de cette sortie médiatique pour préciser que ce dernier est en phase de terminer sa rééducation et qu' «il sera parmi nous pour célébrer le 60ème anniversaire de l'indépendance, le 5 Juillet prochain», événement que la Fondation colonel Amirouche prépare activement. Depuis sa création, cette oeuvre a toujours marqué, entre autres, l'anniversaire de la mort du chef de la wilaya III historique. Des événements à la hauteur de la stature du colonel Amirouche, sont organisés chaque année, notamment à Tassaft Ouguemoun, son village natal. En outre, la même fondation a dénoncé ce qu'elle a qualifié de campagne méthodique, tendancieuse et coordonnée d'intox orchestrée sur les réseaux sociaux, afin de diffuser des fake news concernant l'état de santé et même les causes de la maladie de Nordine Aït Hamouda, président de ladite fondation, actuellement en convalescence des suites d'une longue hospitalisation. La Fondation colonel Amirouche s'indigne face à de telles «manoeuvres mensongères» et informe l'opinion publique, les amis et les compagnons de Nordine Aït Hamouda, que son état de santé est en nette amélioration et qu'il se rétablit progressivement après avoir été transféré, pour des soins, dans des établissements de santé étrangers. «Il a bénéficié d'une prise en charge adéquate et d'une attention très particulière de la part de tous les partenaires et des autorités politiques et sanitaires», a précisé la fondation. «Nous récusons toutes les allégations infondées et honteuses, attribuant des causes infâmes à sa maladie» est-il indiqué et rappelé que Nordine Aït Hamouda était présent, récemment, à la commémoration de la mort des colonels Amirouche et de Si El Haoués. «Il était parmi les siens a son village, Tassaft», clame-t-on. «Il est immoral d'user de ces manoeuvres et mensonges pour des intentions malveillantes et de bas étage. Fidèle au franc-parler et sans détour de Nordine Aït Hamouda, la fondation apporte un démenti formel et sans équivoque à ces allégations mensongères», souligne-t-on encore. Et de conclure que «cette campagne d'intoxication est une atteinte et un manque de respect inacceptable à la personne de Nordine Aït Hamouda qui reste, malgré cela, stoïque et fort face à toutes les épreuves que la vie lui a infligé et que lui sait aussi affronter et vaincre. Nordine, malgré cette épreuve, reste engagé et déterminé à continuer le combat pour les idées nobles qu'il a fait siennes». Tout en remerciant ses amis et les autorités qui n'ont ménagé aucun effort afin de lui assurer une prise en charge à la hauteur de son statut de pupille de la nation, la Fondation colonel Amirocuhe rassure tous ceux qui s'inquiètent de son état de santé.