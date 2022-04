Un décret définissant les modalités de recrutement du pharmacien assistant et ses conditions de travail en pharmacie est en cours d'élaboration, a annoncé le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid., alors qu'il répondait à une question du sénateur, Saâd Arrous. En effet, c'est lors d'une plénière présidée, jeudi dernier, par Salah Goudjil, président du Conseil de la nation que Benbouzid a fait savoir: «Ce projet de texte sera soumis au secrétariat général du gouvernement pour examen dans le but de mettre fin au recours à des vendeurs pour fournir des services sanitaires au niveau des pharmacies.». «La promulgation de ce texte permettra aux propriétaires de pharmacies de faire appel à un pharmacien pour effectuer ces tâches en vertu d'un contrat de travail au lieu de recourir à des vendeurs non diplômés pour éviter une mauvaise orientation du patient», a poursuivi Benbouzid. La santé est une chose bien trop importante pour la confier à de simples vendeurs qui s'improvisent pharmaciens, semble dire Benbouzid. «La promulgation de ce texte permettra aux propriétaires de pharmacies de faire appel à un pharmacien pour effectuer ces tâches en vertu d'un contrat de travail au lieu de recourir à des vendeurs non diplômés pour éviter une mauvaise orientation du patient», a souligné Benbouzid en ajoutant: «Compte tenu de son importance, la profession de pharmacien assistant ne devrait pas être exercée par des personnes non diplômées comme stipulé par la loi de la santé qui prévoit que seul un titulaire d'un diplôme de pharmacie est en mesure d'assister le propriétaire de la pharmacie dans ses missions» Et de conclure: «Le rôle du pharmacien est aussi important que celui du médecin, car c'est le premier responsable du bon usage des médicaments et son travail ne se limite pas qu'à la vente des médicaments prescrits. Il donne également des conseils sur la posologie.».

L'intervention de Benbouzid au Sénat annonce de fait la fin du «souk» dans les officines, où, souvent les propriétaires de pharmacies recrutent des novices de la chose médicale et du médicament et qui apprennent sur le tas à délivrer les traitements prescrits aux patients. Gageons que ce texte de loi annoncé par Benbouzid permettra d'absorber sensiblement le chômage dans les rangs des pharmaciens fraîchement diplômés. Les futurs diplômés de la promotion 2022 au niveau national est de 2900 futurs nouveaux pharmaciens. Apprend- on de source syndicale. En intervenant au Sénat, Benbouzid répond surtout aux préoccupations des pharmaciens qui appellent régulièrement à «une révision des textes» et «une refonte repensée qui s'appuie sur des statistiques fiables».

Notons également que le secteur des pharmacies d'officines est en bute à la question récurrente de l'agrément ou le sésame permettant aux jeunes diplômés de s'installer et d'acquérir leur première pharmacie.