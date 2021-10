Après 2 ans de pandémie, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a décidé, hier, la levée totale à partir de demain de la mesure de confinement partiel à domicile, actuellement applicable dans vingt trois (23) wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre. Une décision prise en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et l'autorité sanitaire, précise le communiqué. Ces mesures sont prévues pour une période de vingt et un (21) jours. Néanmoins, le communiqué du Premier ministère indique que les mesures sanitaires restrictives concernant les fêtes de mariage, de circoncision, ainsi que les rassemblements familiaux, demeurent en vigueur, et ce, malgré la baisse significative des cas de contamination. La mesure relative au retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l'interdiction en vigueur est également reconduite.