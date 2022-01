La vague Delta écrasée par le tsunami Omicron! «Les nouvelles contaminations au variant Omicron ont représenté, au 28 janvier, 93% des variants circulant en Algérie, contre 7% pour le variant Delta», a indiqué, dimanche dernier, l'institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué. «Les cas du Delta sont essentiellement enregistrés dans les services de réanimation)», précise l'IPA, ce qui dénote la dangerosité de celui que l'on a appelé le «mutant» indien. Ainsi, comme l'avaient déjà souligné les médecins travaillant dans les services Covid-19, c'est le Delta qui continue à développer les formes graves de la maladie. Sommes -nous pour autant tirer d'affaire? Cela veut-il dire que l'Omicron est inoffensif? Dans le monde, on évoque déjà la fin de ce cauchemar qui a duré plus de deux ans. Certains évoquent même un passage du statut de pandémie à celui d'endémie, d'ici le printemps prochain. Ces

prévisions que le monde entier espère sont-elles fondées sur des bases scientifiques? Des spécialistes tirent la sonnette d'alarme contre ce qu'ils qualifient d'hypothèses erronées, à l'image d'Aris Katzourakis, professeur sur l'évolution des virus et des génomes à l'université

d' Oxford, qui a publié une tribune sur le sujet dans le magazine scientifique Nature. «Ces hypothèses erronées qui encouragent une complaisance mal placée. Cela ne signifie pas que la Covid-19 prendra fin naturellement», écrit-il. «Une maladie peut être endémique et à la fois répandue et mortelle.

Le paludisme a tué plus de 600000 personnes en 2020. 10 millions sont tombés malades de la tuberculose cette même année et 1,5 million en sont morts.

Le coronavirus est là et il va rester», a-t-il ajouté, demandant à ne pas crier victoire trop tôt, car de nouveaux variants, plus dangereux que le Delta, pourraient apparaître. «Même si une région du monde atteint un équilibre - que ce soit celui de la maladie et de la mortalité faibles ou élevées - cela pourrait être perturbé lorsqu'un nouveau variant, avec de nouvelles caractéristiques, arrive», a mis en garde ce spécialiste, rappelant que Delta et Omicron sont apparus là où la maladie était endémique. «Plus un virus réplique, plus il y a de chances que des variants problématiques apparaissent probablement là où la propagation est la plus élevée», a-t-il assuré. Justement, le monde fait déjà face à des sous-variants de l'Omicron. Il s'agit de BA.1.BA.2 et BA.3. On ne connaît pas encore grand-chose sur le comportement des ces «petits» de l'Omicron, mis à part qu'ils seraient encore plus contagieux.

L'Algérie n'est pas en reste vis-à-vis de cette nouvelle menace. Ces «petits» sont en train de se propager à grande vitesse dans le pays. «57% représentent le sous-variant BA.2, contre 43% du sous-variant BA.1, qui circulent, sachant que trois sous-variants d'Omicron ont été décrits, à ce jour, dans plusieurs pays, à savoir le BA.1, le BA.2 et le BA.3», détaille l'IPA. On ne sait donc pas ce que ces nouvelles mutations nous réservent. Il est possible de voir émerger d'autres variants, peut-être l'algérien, ce qui risque de nous faire revenir à la case départ. De plus, si l'Omicron semble moins grave que le Delta, il n'en demeure pas moins dangereux, notamment en ce qui concerne les personnes à risques. Il envoie chaque jour des centaines de personnes à l'hôpital, dont certaines finissent par décéder. Le DG de l'institut Pasteur, le docteur Fawzi Derrar, a mis en garde contre un relâchement général.

«Omicron ne peut pas être considéré comme un rhume sévère, ainsi que certains le pensent, car c'est un virus. Il n'est pas possible de prédire les changements qui s'y produiront et les complications qu'il entraîne dans le corps humain», a-t-il mis en garde. Nous ne sommes donc encore sûrs de rien avec cet ennemi, sournois, invisible et imprévisible. Le risque est toujours là. On est loin d'être sorti de cette crise. La forte propagation de l'Omicron peut provoquer une forte pression sur les hôpitaux, qui peut mener jusqu'à l'effondrement de notre système de santé. Même si les cas sont en train de baisser, rien ne dit que l'on ne fera pas face à une nouvelle flambée comme c'est le cas en France. La prudence est de mise. Notre seule arme demeure le respect des gestes barrières...