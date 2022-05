Le Cnapeste se dit «prêt» à négocier afin de mettre fin à la contestation. Il s'en remet aujourd'hui et demain, à son Conseil national, pour trancher sur la suite à donner à son mouvement de contestation qui bloque encore la remise des bulletins scolaires.

Les membres de ce syndicat se réuniront, en session extraordinaire, pour passer en revue les promesses faites par la tutelle, à l'issue de la rencontre des deux parties, le 27 avril dernier. Le département dirigé par Abdelkrim Belabed s'est montré «pragmatique» par rapport à la concrétisation de ses promesses mentionnées dans le dernier P.-V. de la dite rencontre. Le vote s'annonce serré entre les membres du Cnapeste, qui préfèrent toutefois rester sur leurs gardes, à cause de la non-prise en charge des précédents engagements de la tutelle. Un scepticisme qui se manifeste à travers le dernier communiqué du syndicat. Alors qu'il était prévu qu'ils soient versés aux concernés en janvier dernier, ledit communiqué souligne que la tutelle s'est engagée à verser les arriérés des salaires et des primes non payés, avant la fin du mois en cours. Les promesses faites par la tutelle par rapport au dégel de la prime de rendement, et à l'ouvertures de 36 000 postes d'enseignants à promouvoir sont également mentionnées dans ledit document. En attendant la décision finale, il y a lieu de rappeler que le Canpeste a entamé, depuis novembre dernier, une série de mouvements de contestation pour réclamer la prise en charge de ses revendications. En plus d'une grève de deux jours, reconductible chaque semaine, le Cnapeste avait décidé de boycotter les tâches administratives et de ne pas communiquer les notes des élèves, à l'administration. Chose qui continue de priver à ce jour des milliers d'élèves des trois cycles, de leurs bulletins de notes trimestriels. Cette action, qui vise à maintenir la pression sur la tutelle se fait également sentir dans cet acte qui vise à maintenir la contrainte sur la tutelle est toujours perceptible à la capitale, et l'entêtement des adhérents du Cnapeste est contesté par les parents d'élèves. «Nous sommes déboussolés, à défaut de bulletins. Nous ne sommes ni en mesure d'évaluer l'apprentissage de nos enfants ni, de ce fait, capables de les orienter», dira une quadragénaire rencontrée devant le portail du lycée Gairidi 2, à Kouba. Mohamed, un père de famille croisé sur les lieux, affirme que «les deux parties (Cnapeste et tutelle) doivent assumer leurs responsabilités».