Les passagers des traversées maritimes devront désormais déclarer toute marchandise en provenance de l'Espagne. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur jeudi prochain. «Nous vous informons qu'à partir du prochain départ du 21/07/2022, toutes les marchandises que vous transportez depuis l'Espagne vers l'Algérie devront obligatoirement avoir les documents de déclaration douanière (DUA)», annonce une note signée par l'organisme Romeu CIA consignataire d'Algérie Ferries à Alicante.

Le document a précisé que «les passagers devront se munir d'un document fourni par les douanes espagnoles pour pouvoir transporter les marchandises vers l'Algérie». Le même document prévient, par ailleurs, que «toute marchandise n'ayant pas ces documents ne pourra pas sortir du territoire espagnol». L'entrée en vigueur de cette mesure impactera ainsi et directement les Algériens établis en Espagne désirant rejoindre le pays. Elle se veut comme une arête de poisson qui se coince à travers la gorge des milliers de trabendistes qui ont pris l'habitude de faire des allers-retours entre l'Algérie et l'Espagne pour faire passer des marchandises de toute sorte comme étant des bagages de passagers qu'ils revendent au marché noir.

L'étau se resserre ainsi sur ces ‘'nouveaux riches‘' qui cumulent d'importants revenus dont la plupart ont investi dans des commerces, des entrepôts, et villas de luxe.

La présence «des trabendistes» est accusées de semer l'anarchie dans les couloirs des navires, à cause des grandes quantités de marchandises qu'ils transportent. Ils sont, en effet, pointés du doigt à plusieurs reprises dans des témoignages de passagers des traversées maritimes entre Alicante et Oran. La présence des trabendistes qui retardent les opérations d'embarquement et débarquement est également décriée par les passagers.

Est-ce la fin d'un trabendo? L'entrée en vigueur de ladite mesure ne risque pas de les freiner,car les trabendistes ont -pour le moment- d'autres alternatives. Une grande partie d'entre eux pourrait se rabattre sur les traversées depuis Marseille en France. Ils n'auraient pas à tout déclarer. Les filières des trabendistes continuent de prospérer sans pour autant être inquiétés, en dépit des mesures de sécurité imposées pour freiner ce cancer qui gangrène l'économie nationale. «Les cabas» sont importés de Turquie, des Emirats arabes unis... et de presque tout les coins du monde.