La terre nourricière est un don du ciel. Le devenir de l'humanité en dépend. Avant de la cultiver, l'homme s'est nourri de ses produits en s'adonnant à la chasse et à la cueillette. Son évolution a permis à l'agriculture de devenir un secteur clé de l'économie de la planète. Celui de l'Algérie a pour particularité d'avoir été reconquis, reconfiguré, réorganisé après plus de 130 années de colonisation et une Guerre de Libération nationale pour laquelle les meilleurs de ses filles et de ses fils ont fait don de leur vie pour récupérer leurs terres spoliées. D'où son caractère sacré! Certains n'ont pourtant pas hésité à le transgresser, en bénéficiant d'énormes superficies de terres agricoles détournées de leur vocation lorsqu'elles ne sont pas carrément abandonnées. Un crime! Sachant tous les efforts consentis pour que le pays puisse assurer sa sécurité alimentaire.

La récupération de ces terres devenait vitale. L'opération bat son plein et annonce la fin d'un gâchis. «Plus de 750000 hectares de terres agricoles attribués et non exploités, relevant du domaine de l'Etat, ont déjà été retirées à leurs détenteurs pour être réattribués à de nouveaux investisseurs et l'opération se poursuit», a déclaré hier, sur les ondes de la Chaîne 3 Chahira Mira-Touhami, directrice de l'organisation foncière et de la mise en val