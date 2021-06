Leur passion pour la musique, leur attirance pour l'uniforme et leur amour de la patrie, chevillés au corps les ont guidés jusqu'à l'école de musique du Commandement de la Garde républicaine, sise à Bordj El Kiffan, Alger. C'est ici que se succèdent depuis près de 2 ans des jeunes militaires, qui savourent la chance de faire partie d'une institution si prestigieuse. Franchir les lourdes portes de l'immense quartier de la Garde républicaine, c'est pénétrer dans un lieu chargé d'histoire et d'art. Ici, le brouhaha de la capitale se fait rapidement oublier et disparaît, dans le gigantesque immeuble de l'école de musique des militaires, laissant place aux notes de musique jouées par des instruments de qualité. Des centaines de personnes vivent et travaillent sur ce site unique de pas moins de 64000 m2.

La musique fait en effet partie de l'univers de la Garde républicaine. Les formations professionnelles qu'elle abrite jouent sur des registres variés. Les jeunes militaires interprètent des répertoires musicaux très étendus, d'ici et d'ailleurs. Les futurs membres de l'unité officielle de la Garde républicaine, qui mènent les escortes militaires et présidentielle s'entraînent sans relâche sur un large menu de répétitions de musique, allant de l'emblématique hymne national Kassaman, en passant par de la musique arabo-andalouse, de la musique classique à la musique orientale. Les immortelles chansons du patrimoine algérien comme Ya Dzayer, du maître de la chanson oranaise Ahmed Wahbi et autres, ont été scrupuleusement joués par les jeunes étudiants.

Ces derniers sont formés par des sommités de la musique nationale, de façon ludique et interactive, dans les différentes salles de cours. C'est ce qu'a découvert, hier, la presse nationale dans une visite guidée au sein de ladite école.

L'événement a été organisé, par le Commandement de la Garde républicaine, en exécution du plan de communication de l'année 2020-2021, approuvé par Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP. Cette activité a eu pour but de mettre en exergue l'image honorable de l'ANP à travers les réalisations accomplies dans le cadre du programme de développement et de modernisation de

la Garde républicaine.L'autre objectif était de faire connaître cette importante composante comme étant un pole de formation d'excellence dans le domaine de sa spécialité.