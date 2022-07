Le Front des forces socialistes (FFS) a annoncé, samedi, sa participation aux élections locales partielles, prévues le 15 octobre prochain dans six communes des wilayas de Bejaia et Tizi-Ouzou. Le FFS a précisé, dans un communiqué, que cette participation intervient "conformément à la résolution du Conseil national extraordinaire (du parti) du 10 septembre 2021 portant décision de participation aux élections locales du 27 novembre 2021".L'objectif de la participation à ces élections qui concernent quatre communes de la wilaya de Bejaia et deux autres communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, est de "gagner des espaces dans les Assemblées populaires communales concernées et profiter de ce rendez-vous politique pour plaider en faveur de sa vision de la gestion locale basée sur la démocratie participative et la solidarité locale", note le communiqué du FFS.Le parti appelle, en outre, ses militants, notamment ceux concernés par cette échéance, d'"oeuvrer à la réussite dans cette élection et permettre au parti d'atteindre les objectifs tracés à travers cette participation".