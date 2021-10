La célébration de la date anniversaire de la 59e année du recouvrement de souveraineté de la Radio et Télévision algériennes a été l'occasion de remettre au goût du jour, les questions de la liberté d'expression, la cybersécurité et la responsabilité éthique et déontologique des supports médiatiques dans la promotion du droit à l'information. A l'occasion de la conférence placée sous le thème «Rôle de la Radio et de la Télévision dans le renforcement de la sécurité médiatique nationale, ainsi que l'immunité culturelle de la société», organisée par la Radio algérienne et diffusé en direct sur les ondes des différentes stations, ces épineuses questions ont été soulevées de manière judicieuse et critique. Les invités de marque, dont l'ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rehabi, le docteur, Ahmed Adhimi et Ahmed Bedjaoui, chercheur et critique cinématographique, ont permis de recadrer la problématique des questions des guerres de 4e génération, des libertés démocratiques et de la liberté d' expression. Avec un ton tranché et libre, les intervenants ont mis en exergue, l'importance d'élaborer une stratégie globale claire dans ce contexte. C'est Abdelaziz Rahabi qui donnera le ton, en estimant que «l'accès des voix discordantes aux moyens de communication de service public et aux autres espaces d'expression et de liberté, ne doit pas être un tabou ou une tare», lancera-t-il à ce propos. Pour l'ancien diplomate, «il ne faut pas avoir peur de donner la parole aux opposants et aux critiques... Il suffit seulement de permettre le débat contradictoire, face à la parole contraire et différente... A ceux qui soutiennent certaines versions, on peut opposer deux ou trois autres personnes pour rétablir les vérités...», dira-t-il encore. Pour l'ancien ministre de la Communication, «la Sécurité nationale, va au-delà de la défense des frontières et la protection du citoyen». Continuant son plaidoyer, Rahabi estimera que cette question «a changé de concept et s'est manifestée sous des formes nouvelles, en vertu de l'évolution de l'humanité, de la pensée et des alliances entre les États, et aussi en fonction du développement des relations internationales». Et de s'interroger autour de «si l'Algérie dispose aujourd'hui, d'un système médiatique fort, efficace et crédible, qui fonctionne de manière professionnelle, dans le but de créer une culture interne sur la sécurité, et suit également le rythme des développements internationaux, afin d'immuniser l'opinion publique contre les menaces internes et externes, et de faire face aux nouveaux dangers, foncièrement différents des formes traditionnelles que nous connaissons sur la sécurité». Pour sa part, l'expert en géostratégie, Ahmed Adhimi, fidèle à sa réputation, n'a pas manqué d'être critique vis-à-vis des espaces de libertés à promouvoir et la stratégie à mettre en oeuvre dans ce cadre. Estimant que la communication «joue un rôle majeur dans l'influence de l'opinion publique», il rappellera que «les pays développés attachent une grande importance à la communication, car la pérennité de l'État et du peuple, dans son unité, exige qu'il y ait une stratégie de communication claire au niveau de l'État».