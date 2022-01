La nuit spéciale, qui marque la fin de l'année et l'entrée dans une nouvelle, a été vécue dans la sérénité à Béjaïa. Pour la première fois, les urgences des hôpitaux n'ont reçu aucune victime. Il en est de même pour les services de la Protection civile qui n'ont enregistré qu'une seule intervention au niveau des falaises à Melbou. Deux jeunes originaires de Bouira ont fait une chute des hauteurs d'une falaise, selon Mme Medjbar, chargée de communication à la direction de la Protection civile de Béjaïa. la même source a précisé que l'un des deux jeunes a rendu l'âme sur place tandis que son compagnon a été évacué à l'hôpital de Souk El Tenine souffrant de multiples traumatismes. C'est le seul événement fâcheux à retenir de la célébration de la saint-Sylvestre à Béjaïa. Il faut dire que la présence en force des services de sécurité a contribué à la sérénité qui a caractérisé la célébration du Nouvel An. Les services de sécurité, tous corps confondus, ont dressé durant les deux dernières nuits de l'année 2021 plusieurs barrages de contrôle à travers les quatre coins de la wilaya dans une démarche persuasive, qui s'est soldée par une nuit calme et sans incidents tant sur les routes que dans les endroits festifs. En effet, la fête était au rendez-vous à Béjaïa. Une ambiance des plus conviviales s'est créée dans plusieurs établissements hôteliers et de restauration. Une nuit très animée en somme sous le rythme des chanteurs locaux et du raï, c'est selon. Au restaurant Ruby 2, c'était Hakim Akbayli, qui a bercé la nuit des familles qui ont choisi ce lieu pour marquer le passage à l'an 2022. Sur les côtes Est et Ouest, les hôtels n'ont pas désempli. Fêtard, le Béjaoui n'a pas lésiné sur les moyens. Après avoir déniché l'endroit idéal à même de lui offrir les commodités nécessaires, le prix importe peu. Des centaines de familles ont choisi le complexe Atlantis pour un réveillon de rêve avec 10000 DA par personne. Ailleurs, c'est beaucoup moins, entre 4 et 6000 DA. L'absence de l‘option Tunisie a fait que les établissements hôteliers de Béjaïa ont fait véritablement le plein. Les fêtards n'ont pas voulu se risquer dans la nuit en rentrant chez eux, alors ils ont opté pour une pension complète comme ces nombreuses familles au complexe touristique Le Sahel à AokasLe réveillon s'est fêté aussi en famille ou entre amis comme l'atteste ces appartements illuminés durant presque toute la nuit. A Béjaïa, les fêtards avaient l'embarras du choix entre les hôtels qui ont mis à la disposition des gens des formules diverses qui ne diffèrent pas trop. Seul le prix varie d'un établissement à un autre, le menu, quant à lui, s'est présenté de la même manière. La différence a résidé au niveau de l'hébergement. Certains hôtels n'avaient pas inclus l'hébergement dans le prix de la formule. Mais le réveillon dans un hôtel, bien qu'il ne soit pas à la portée de tout le monde, a été l'option la plus préférée des Béjaouis pour des raisons, sans doute, sécuritaires.Bref, un réveillon serein sans accidents ni troubles, reste l'essentiel à retenir de ce passage festif de l'année 2021 à l'année 2022 avec cet espoir que tout un chacun puisse vivre une nouvelle année moins douloureuse sur tous les plans. Bonne année à toutes et à tous!