L'Expression: Bonjour Si El Hachemi. L'Algérie célèbre demain (aujourd'hui, ndlr) le Nouvel An amazigh. Quelle est, aujourd'hui, la dimension de cette fête ancestrale?

Si El Hachemi Assad: Comme vous l'avez dit, Yennayer est une fête ancestrale. C'est une tradition millénaire de notre société qui marque le début de l'année agraire. Elle célèbre la terre nourricière et le respect qui lui est dû. Elle revêt donc un aspect philosophique, historique et socio-culturelle. Aujourd'hui, elle constitue une symbiose populaire et un ciment inaltérable pour la cohésion sociale et l'unité du peuple algérien.

Elle a donc une dimension nationale. Nous l'avons traduite en mettant tous nos efforts et notre énergie, afin de transmettre ce message fort d'unité nationale qui permettra de consolider cette fraternité entre Algériens autour de notre patrimoine, de notre identité nationale qui fait que nous sommes algériens.

Les différents événements organisés par le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) vont dans ce sens, afin que le Nouvel An berbère soit une valeur ajoutée à cette unité nationale. Cette commémoration officielle décidée avec la Haute autorité du pays au niveau de la wilaya de Tamanrasset vient consolider Ces actions qui portent les valeurs ancestrales de Yennayer qui sont la convivialité, le partage, la générosité, la solidarité et surtout le vivre-ensemble.

Durant votre intervention à l'occasion du lancement de ces festivités, vous avez évoqué une volonté politique pour la promotion de tamazight. Comment se concrétise-t-elle sur le terrain?

Effectivement! Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a, depuis son arrivée au pouvoir, affiché une grande volonté politique pour la promotion de tamazight. Cela s'est concrétisé par la création, l'an dernier, du Prix du président de la République de littérature et langue amazighes. Les lauréats de la 2e édition seront distingués lors d'une soirée spéciale prévue le jour de Yennayer, mercredi prochain, au niveau de Dar El Imzad à Tamanrasset. Ce Prix vise à récompenser l'effort de beaucoup d'intellectuels et d'autres qui travaillent pour la promotion de la langue amzighe. Je tiens aussi à rappeler que les festivités qui se déroulent actuellement au niveau de la capitale de l'Ahaggar sont organisés sous le haut patronage du président Tebboune.

Ce qui dénote des efforts consentis dans la promotion de la langue nationale et officielle qu'est le tamazight.

Je tiens également à mettre en exergue l'appui fort de l'institution militaire dans l'organisation des festivités de Yennayer 2972. Cela de par la mobilisation de la Garde républicaine qui a mobilisé son orchestre pour l'ouverture de cette semaine de l'amazighité. Cela a permis de vivre une grande communion entre l'armée et la population de Tamanrasset, ainsi que les participants venus des quatre coins du pays.

C'est un message fort qui montre que toutes les institutions de l'État, y compris militaires, célèbrent avec le peuple algérien cet événement bien de chez nous. Cela, comme c'était le cas, il y a des millénaires, est un bon présage pour l'entame d'une année prospère qui va asseoir la stabilité du pays et la cohésion sociale. Ce qui est en mesure de présenter l'image positive du pays, celle de l'Algérie plurielle...



De grandes avancées donc mais le combat continue. Quels sont les objectifs à court terme du HCA?

Notre objectif principal est de travailler dans le sens de la réhabilitation résolue de l'amazighité. Nous oeuvrons pour un projet qui est la socialisation de tamazight. Car, ce patrimoine national concerne tous les Algériens, pas seulement ceux qui parlent cette langue nationale et officielle. L'amazighité, c'est cette ouverture vers l'Autre. Il s'agit également de cette dimension autour de notre profondeur historique. L'amazighité, c'est également notre avenir, c'est l'unité nationale.

C'est le socle commun entre tous les Algériens, ceux qui sont jaloux de l'Algérie et son intégrité territoriale. Nous plaidons donc pour la levée de tous les obstacles qui empêchent la promotion de cette langue nationale et officielle, notamment à l'école. À l'image du gel de la commission mixte (HCA-ministère de l'Éducation nationale) qui a cessé de fonctionner sans aucune explication de la tutelle. Aussi, il est primordial de revoir la loi d'orientation de l'Éducation nationale du 23 janvier 2008. Elle est anticonstitutionnelle, vu qu'elle va contre la nouvelle Loi fondamentale du pays. Nous avons préparé un dossier qui répertorie tous les blocages que connaît l'enseignement de tamazight, tout en traçant une feuille de route qui va jusqu'à l'horizon 2038. Ce document sera remis aux autorités compétentes au moment opportun.