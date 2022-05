Le 60e anniversaire de l'indépendance sera marqué par une contribution qualitative à travers la visite en Algérie, du 28 mai au 6 juin prochain, d'une délégation de l'Association Josette et Maurice Audin. Les animateurs de cette association entendent «contribuer à renforcer les liens de solidarité entre les peuples algérien et français», affirme-t-on dans un communiqué rendu public. Les excuses officielles de l'État français adressées à Josette pour l'assassinat de son mari Maurice Audin, grand militant pour l'indépendance de l'Algérie, associé à l'obtention par son fils Pierre de son passeport algérien, sont deux faits majeurs susceptibles de sceller «le rapprochement entre les peuples», comme le souligne l'association. Ce rapprochement ne doit pas rester au stade institutionnel, estiment les organisateurs de ce voyage qui voudraient multiplier les «échanges réguliers dans de nombreux domaines: culturel, sportif, associatif et scientifique». L'ambition exprimée par l'association est à la hauteur de «l'engagement de Maurice et Josette Audin contre le colonialisme, pour la liberté de l'Algérie». l'une des expressions les plus parlantes de cette volonté tient dans le prix de mathématiques Maurice Audin qui «traduit le soutien de ces valeurs des deux côtés de la Méditerranée», explique l'association, notant que «l'accueil réciproque des chercheurs doit être organisé et s'amplifier, la politique des visas doit être révisée afin de faciliter ces échanges». Tout un programme en somme qui nécessite l'engagement des deux États, mais ne pourrait prendre un élan historique qu'à travers une implication directe de la société civile des deux pays.

Comme pour joindre l'acte à la parole, la délégation de l'association sera constituée, outre des animateurs, de mathématiciens, d'historiens, d'une juriste et de documentaristes. Tout ce beau monde qui ne verra pas l'Algérie via le prisme déformant de l'extrême droite française, se rendra à Alger, Oran et Constantine. «Dans ces trois villes, des ''minutes de silence'' dans les lieux symboliques [comme le mémorial du Martyr Maqam Echahid, la place Audin, la prison Barberousse...] et, en partenariat avec nos amis algériens, de multiples rencontres (mathématiciens, étudiants, historiens, artistes,...)», seront organisées. La symbolique est on ne peut plus mise en évidence et l'attachement à la vérité historique du combat des Algériens pour leur indépendance prendra toute sa dimension.

Le séjour des hôtes de l'Algérie sera ponctué par une série de conférences. On retiendra les thèmes des mathématiques et de l'histoire. Le communiqué évoque, entre autres la guerre des grottes et l'utilisation de l'arme chimique (1956-1962), ainsi que des lectures du livre de Michèle Audin, Une vie brève. Des épisodes de la série En guerre(s) pour l'Algérie de Raphaëlle Branche et Raphaël Lewandowski seront projetés à Oran.

Un programme assez riche et varié qui comprendra notamment des conférences avec les lauréats du prix Audin de mathématiques depuis 2004, ainsi que la remise du Prix 2022. Cette programmation scientifique se fera en collaboration avec le ministère algérien de l'Enseignement supérieur et la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Cette manière d'associer l'histoire à la science est une sorte d'invitation à se projeter sur le futur, tout en assumant pleinement le passé des deux peuples. Il va de soi que toute la délégation de l'Association Josette et Maurice Audin est exclusivement composée d'Algériens établis en France et de Français amis de l'Algérie. Ce sont les meilleurs ambassadeurs d'un rapprochement sincère entre les deux pays.

Un journal de bord et une couverture vidéo permettront de suivre les étapes de l'événement sur le site de l'association, sur la chaîne YouTube, place Audin et sur les réseaux sociaux.

Participant.e.s: Said Aït Ali Saïd, documentariste - Line Audin, Ajma - Pierre Audin, Ajma - Sandrine-Malika Charlemagne, écrivain - René Cori, mathématicien -François Demerliac, documentariste - Fatiha Hassanine, Ajma - Christophe Lafaye, historien et archiviste,chercheur associé au laboratoire LIR3s de l'université de Bourgogne - Yamina Kaci Mahammed, Ajma - Gilles Manceron, historien - Pierre Mnsat, Ajma -Alain Ruscio, historien - Catherine TeitgenN-Colly, universitaire, juriste. Contact Pierre Mansat 0676860863 courriel: [email protected]