Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présenté la démission de son gouvernement au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette démission s'inscrit dans un processus ordinaire du point de vue constitutionnel et après le déroulement des élections législatives dans la perspective d'engager les démarches pour constituer un nouveau gouvernement issu de la joute électorale du 12 juin passé. Le Premier ministre a été chargé par le président de la République pour gérer les affaires courantes jusqu'à ce que le nouveau gouvernement annonce sa couleur et ses contours.

Le gouvernement Djerad n'a pas brillé par des actions relevant de sa responsabilité en tant que gouvernement dont la mission principale est de répondre aux préoccupations des larges couches de la société qui subissent la crise sur le plan socio-économique d'une manière drastique. Le gouvernement Djerad qui est venu dans un contexte particulier au plan politique et sanitaire, s'est contenté de réagir au lieu d'agir et trouver des mécanismes en mesure de juguler et de résorber les problèmes récurrents touchant aux problèmes névralgiques des citoyens lambda, à savoir le problème de l'eau, de l'électricité et de la cherté de la vie qui a atteint durant sa gestion en tant que Premier ministre son paroxysme. La prestation gouvernementale et à sa tête le Premier ministre Djerad, était caractérisée par la mollesse et l'inefficacité. C'est ce qui a provoqué une situation d'inertie et de figisme des plus criards.Cette posture n'a pas été de bon augure pour les citoyens qui croyaient dur comme fer que l'installation dudit gouvernement dans une conjoncture qui était caractérisée par une ébullition politique sans précédent allait vraiment changer la donne et rompre avec l'immobilisme des gouvernements précédents.

Après ce qui s'est passé comme évènement majeur, à savoir l'élan historique du Mouvement populaire du 22 février 2019, tout le monde espérait tant bien que mal que la prestation gouvernementale allait prendre une autre tournure que celle qui était caractérisée par la gestion prédatrice et catastrophique des affaires publiques auparavant.

Certes, le gouvernement Djerad n'a pas été décrié comme les précédents gouvernements sur le plan moral, à savoir les pratiques de corruption et de gabegie et autres fléaux politiques et économiques qui ont mis le pays à genoux. Mais le défi était grand pour que les nouveaux gestionnaires et responsables gouvernementaux puissent apporter une nouvelle touche et une nouvelle conception de la gestion de la chose publique. La pandémie de Covid-19 a semé la pagaille quant à une relance économique et une gestion du volet social qui est au rouge aujourd'hui.

Le gouvernement Djerad manquait drastiquement de présence et d'efficacité sur le terrain. Ce manque traduit réellement l'inexpérience d'un Premier ministre qui a été investi dans sa mission dans un contexte qui nécessitait la désignation d'un Premier ministre chevronné et qui a eu à gérer des situations politiques, économiques et sociales des plus difficiles. C'est ce qui explique que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad était en deçà des attentes et des aspirations de la majorité des Algériens et des Algériennes avides de changement sur le plan économique et social.

Le résultat n'était pas concluant pour un gouvernement qui devait lutter contre la montée drastique du taux du chômage et la chute libre du pouvoir d'achat des couches populaires qui ne savent plus à quel saint se vouer pour sortir de cette spirale infernale qui les guette quotidiennement.

La flambée chronique des prix des produits nécessiteux n'a pas fait bouger les lignes au niveau de l'équipe gouvernementale qui ne faisait que multiplier les promesses via des déclarations officielles, mais la situation s'est aggravée davantage.

Un gouvernement c'est d'abord des décisions courageuses et une volonté réelle d'assumer l'héritage d'une situation chaotique au plan politique, économique et social pour y remédier et non pas gérer le statu quo et maintenir les déséquilibres qui se répercutent d'une manière néfaste sur la vie de la majorité des citoyens lambda.