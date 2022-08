Quarante-huit heures après le décès dramatique d'une fille âgée de huit ans, prénommée Myriam, dans la piscine d'un hôtel d'Azazga, et face à la multiplication des versions relayées, notamment sur les réseaux sociaux, la direction de l'hôtel «Best Titanic» d'Azazga a réagi, hier. Dans un communiqué rendu public, hier matin, la direction de l'hôtel où se trouve la piscine où a eu lieu l'accident mortel, a d'abord tenu à présenter ses plus sincères condoléances à la famille de la petite Myriam, décédée lors d'un accident tragique survenu dans la piscine de l'établissement hôtelier.

La direction de ce dernier souligne que «ce drame nous a ébranlés, tout comme les parents du petit ange, ainsi que la majorité des Algériens ayant appris la triste nouvelle».

La direction de l'hôtel rappelle que ce triste évènement a provoqué une grande onde de tristesse et compassion, notamment sur les réseaux sociaux: «C'est naturel et c'est connu du peuple algérien en pareilles circonstances». Mais, déplore la direction de l'hôtel, au-delà de ce triste évènement, «des esprits malintentionnés ont sauté sur l'occasion, ignorant toutes les règles de retenue en pareils cas, pour jeter leur fiel sur l'établissement, qui, faut-il le rappeler, vient tout juste d'ouvrir ses portes, au grand bonheur des familles de la région ainsi que des touristes qui la visitent». «The Best Titanic hôtel est un investissement que nous avons consenti dans le but de donner une dynamique pour le tourisme local, créer de l'emploi pour nos jeunes diplômés et relancer un secteur en hibernation. Son ouverture a été accueillie avec une grande satisfaction et beaucoup d'encouragements parmi la population locale», est-il ajouté.

La direction de l'hôtel a tenu à préciser que les citoyens doivent savoir que l'établissement répond aux normes internationales de sécurité et de professionnalisme qui régissent ce genre d'infrastructures, des normes dûment approuvées par les autorités. «Mais hélas, ce genre de drame peut survenir dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Cela même dans les établissements internationaux les plus connus et réputés», indique-t-on. La même source a révélé qu'une enquête interne a été entamée pour situer les responsabilités et des décisions fermes seront prises.

En outre, souligne-t-on, les autorités compétentes sont également en train de mener une enquête. «Nous sommes à leur entière disposition pour faciliter leur travail et nous leur faisons une entière confiance pour faire toute la lumière. En outre, la direction de l'hôtel a tenu à démentir la rumeur relayée sur les réseaux sociaux et les médias concernant une supposée notification de fermeture de l'Aqua-parc de l'établissement. «Nous continuons à travailler et servir nos clients le plus normalement du monde, et en total respect de toutes les normes de sécurité et de professionnalisme auxquelles nous sommes soumis», conclut-on.