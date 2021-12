C'est officiel: l'Algérie adopte le pass vaccinal! C'est le Premier ministère qui en a fait l'annonce, samedi dernier. Alors que la situation sanitaire se dégrade de plus en plus, le gouvernement semble déterminé à éviter le retour aux confinement et couvre-feu. Pour cela, il mise sur l'obligation d'être vacciné pour l'accès à certains lieux publics. «Le gouvernement adopte une nouvelle démarche, par l'institution d'un pass vaccinal, déjà mis en oeuvre pour l'accès aux stades et salles des fêtes et ce, comme condition pour accéder à certains espaces, lieux et édifices affectés à l'usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordre culturel, sportif ou festif», indique un communiqué du Palais du gouvernement. Pour le moment, la liste des lieux concernés par cette obligation est restreinte. «Il s'agit, dans une première étape, des stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, des salles de sport, infrastructures sportives et piscines, des espaces et lieux accueillant les rencontres, séminaires et conférences, des salles de cinéma, théâtres, musées, espaces et lieux de spectacles», souligne le gouvernement. «Le pass vaccinal sera également exigé dans les espaces et lieux de célébration de cérémonies et événements à caractère national et local, des salles, salons et foires d'exposition, des salles des fêtes et des hammams», ajoute-t-il.

Cinémas, salles de sport, foires et hammams

Néanmoins, comme le précisent les services du Premier ministre, il s'agit là d'une première étape. Ce pass vaccinal devrait être élargi, dans les prochaines semaines, à d'autres lieux à forte concentration humaine. Il s'agira, notamment de certaines administrations, lieux de loisirs, centres commerciaux et peut-être même cafés et restaurants.

Le département de Aïmene Abderrahmane n'a pas précisé quelle forme va prendre ce pass vaccinal. Sera-t-il question de la carte de vaccination ou du certificat avec QR code? S'il est question de ce dernier, il devrait adopter des mesures facilitant sa délivrance aux personnes vaccinées, à travers des mesures moins bureaucratiques, que celles en vigueur actuellement. Les gérants des lieux concernés par le pass vaccinal devront aussi être équipés en conséquence avec les applications qui permettent de contrôler ces passeports sanitaires. Donc pour le moment, tout porte à croire que la carte de vaccination sera valable avant le grand déploiement des «Applis» et du «QR code». Toutefois, ceux qui espèrent accéder à ces lieux à travers des tests antigéniques ou PCR négatives se trompent. Car, il ne s'agit pas d'un pass sanitaire mais vaccinal. C'est-à-dire que seules les personnes vaccinées pourront y accéder. Comme c'est le cas pour l'accès aux frontières algériennes. Le gouvernement rappelle que seul sera accepté le «pass vaccinal pour l'entrée ou la sortie du territoire national».

Une bonne chose qui doit inciter les Algériens à se faire vacciner. Car, comme le précise le Premier ministère, «il s'agit là d'éviter le recours aux mesures de restrictions de la mobilité ou de suspension d'activités économiques, commerciales et sociales ou encore de confinement à domicile».

La situation sanitaire est de plus en plus délicate. Le nombre de malades flambe, les hôpitaux arrivent à saturation. Les morts sont de plus en plus nombreux, on risque très vite de revenir à la même situation qui prévalait au début de l'été dernier avec la 3e vague de cette pandémie.

Un élan citoyen pour réussir ce défi...

La seule solution pour éviter un nouveau drame demeure la vaccination. Une nouvelle campagne d'immunisation va être lancée au niveau des administrations et société public. «Des dispositifs seront également mis en place pour intensifier les opérations de la vaccination des fonctionnaires et certains corps des administrations et institutions publiques, ainsi que d'autres métiers des secteurs des services et du commerce devant être raisonnablement en première ligne en matière de vaccination et qui se trouvent plus exposés ou susceptibles d'être des vecteurs importants de contamination», fait savoir le gouvernement. Cependant, sans l'adhérence totale de la population, on ne pourra réussir ce nouveau défi. Les Algériens qui ont la chance de disposer de doses suffisantes pour couvrir les besoins de presque toute la population doivent lancer un nouvel élan citoyen pour atteindre la fameuse immunité collective en quelques mois. Un challenge qui n'est pas impossible pour un peuple qui a déjà subjugué le monde à travers sa solidarité et son esprit citoyen. On sait donc ce qui nous reste à faire pour ne pas revenir à la case départ...