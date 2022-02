Les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles afin de parachever le dispositif de versement de l'allocation chômage de 13000 DA, prévu pour le mois de mars prochain, tel qu'annoncé par le pésident de la République Abdelmadjid Tebboune, le 15 février dernier. Les autorités semblent particulièrement attentionnées envers les futurs bénéficiaires dont elles ont le souci de préserver leur dignité.

En effet, pour éviter tout scénario de rush, l'administration recourt aux nouvelles technologies en invitant les postulants à l'allocation à s'inscrire sur des plates-formes numériques. «Les jeunes n'ont pas à se déplacer. Ils se font inscrire sur le site de l'Anem ou sur un autre nouveau portail électronique, lequel sera lancé incessamment et intitulé Minha.».C'est ce que vient, en effet, d'annoncer le ministre du Travail, Youcef Cherfa, lors de son passage à l'émission «L'Invité de la rédaction» de la Radio nationale, Alger Chaîne 3. Cherfa a, en outre, ajouté: «Ils y remplissent un engagement qu'ils impriment également et s'inscrivent pour avoir un rendez-vous. Et avec la fiche de rendez-vous imprimée, ajoutée à l'imprimé de la pré-inscription ils finalisent leur inscription selon le rendez-vous mentionné sur la fiche où il est indiqué l'agence d'accueil, l'heure et le nom de l'accompagnateur qui va le prendre en charge pour l'inscription définitive.» Notons que Cherfa a eu à indiquer via un autre média, la Radio nationale chaîne 1 en l'occurrence, que «les jeunes inscrits auprès de l'Anem seront contactés à partir du 25 février en cours via une plate-forme numérique qui leur permettra de constituer un dossier pour bénéficier de cette allocation».

Lors de son passage, ce mercredi, sur les ondes de la Radio nationale, Cherfa a fait savoir que tous les dispositifs de pré-emploi seront unifiés. «Nous sommes en train d'unifier tous les dispositifs de pré-emploi» a-t-il indiqué en signalant que l'extinction des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (Daiep) et d'aide à l'insertion sociale (Dais) sera définitive en 2022. «En juin prochain pour le Daiep et la fin 2022 pour le Dais» a-t-il précisé. Et d'expliquer que pour le DAIS, les pré-employés de ce dispositif seront intégrés, à temps partiel de 5 heures/jour, avec un relèvement de salaire et une prise en charge à la CNR avec une pérennité de l'emploi. Alors que pour le Daiep, qui sera reconverti à un contrat CDI, et de facto inscrit à la fonction publique bénéficient du décret d'intégration définitive obligatoire promulgué en 2019. Revenant sur les modalités d'octroi de l'allocation chômage, l'intervenant sur les ondes, a rappelé que cette allocation est destinée à tout pré-demandeur d'emploi, sans condition de formation dans la frange d'âge 19-45, résidant en Algérie et en situation régulière vis-à-vis du service national et qui ne soit pas inscrit dans un emploi déclaré, c'est à dire ne justifiant d'aucun revenu. «Quand on dit un emploi déclaré c'est qu'on le retrouve dans un organisme de sécurité sociale, au niveau de la Cnas, possédant un numéro d'assurance ou la Casnos ou il est porteur de projet ou il est à la tête d'une entreprise ou au niveau de la CNR qui ne perçoit pas des reversions de retraite», a expliqué en substance Charfa. S'exprimant sur les bénéficiaires inscrits au niveau des autres dispositifs de pré-emploi, percevant déjà un présalaire, allant de 8000 DA à 10000DA, le ministre a ainsi fait savoir que les jeunes postulants pour l'allocation chômage sont des nouveaux demandeurs qu'on ne retrouve dans aucune autre plate-forme du dispositif d'aide à linsertion professionnelle (Daip) ou celui d' d'aide à l'insertion sociale (Dais).

«Pour les Daiep, il y a deux catégories: les diplômés universitaires dotés de CIS (percevant 15000 DA/mois) et une autre catégorie appelée CIP qui regroupe les employés de profil technicien et technicien supérieur (percevant 8000 et 10000 DA respectivement)», fait-il savoir indiquant que le présalaire de 10000 DA sera aligné temporairement sur les 13000 DA de l'allocation chômage, car cette catégorie sera intégrée définitivement dans ses postes de travail, au cours de l'année 2022 et au plus tard en 2023», a fini par clarifier Cherfa.