Les éminences grises établies à l'étranger, de concert avec celles installées en Algérie, n'ont de cesse de multiplier les initiatives en faveur de l'économie nationale en quête de renouveau. Le Cercle algérien pour la prospérité à l'horizon 2054 convoque, ainsi, sa 35eme rencontre, et organise-ce jeudi-une conférence en ligne (webinaire) autour du thème: «L'efficacité énergétique des bâtiments et la concrétisation des objectifs de durabilité: Principaux défis et perspectives » Ce thème n'est que le premier jalon d'une démarche, dont les auteurs sont mus par un amour indéfectible pour la patrie. Les initiateurs du CAP Horizon 2054 sont, en effet, des universitaires algériens préoccupés par le développement social et économique du pays. Ils ne se revendiquent d'aucune allégeance politique ni appartenance clanique ou discrimination disciplinaire.

Leur seule ambition, rappellent-ils, est de contribuer au développement socio-économique de l'Algérie à l'horizon 2054 en promouvant des cadres de réflexion novateurs articulés autour de la prospérité des Algériens, population et Etat. «Cette date est symbolique: 1954-2054, un siècle de lutte pour la liberté, la prospérité et la paix en Algérie.» précisent-ils. Cette initiative, est-il encore signalé, relève de la volonté de faire avancer l'Algérie vers la prospérité des populations, des collectivités, des territoires, des entreprises et de l'État. «Contribuer au décollage socio-économique et scientifique de l'Algérie de manière positive, constructive et permanente par des analyses novatrices et contextualisées développées à des fins décisionnelles et d'action organisationnelle visant la prospérité des Algériens», indiquent-ils, par ailleurs.

Entre autres thématiques de ce CAP 2054 l'on cite la gouvernance à la confluence de la technologie, de l'industrie, de la société, de l'économie et du management des institutions, des administrations, des entreprises et des réseaux de la société algérienne.

Parmi les animateurs de cette conférence, citons le professeur. Fateh Belaïd, chargé de recherche au King Abdullah Petroleum Studies and Research Center. Ce dernier était, également, professeur titulaire d'économie à l'université catholique de Lille, directeur de l'unité de recherche «Smart and Sustainable Cities» avec des nominations à l'Ecole des ponts et chaussées, ParisTech, et à l'Ecole nationale des sciences géographiques. Figure également le docteur Elias Boukrami, professeur associé en banque et finance et «Director of Content, Global Management» à Regent's University de Londres.

L'Algérie favorise la coopération avec la diaspora algérienne et oeuvre à capitaliser sur cette ressource cruciale pour le développement du pays, notamment dans les domaines scientifique et économique. Rappelons qu'à la veille de 2022, l'accélérateur de start-up «Algeria Venture» avait à Alger un mémorandum d'entente avec l'institut Haba, portant sur la promotion, le développement et l'accompagnement des start-up algériennes.

Le mémorandum d'entente avait été paraphé par le directeur général d'Algeria Venture, Sid Ali Zerrouki et le président du conseil d'administration de Haba Institute, Mohamed Damou, en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Oualid. Ce mémorandum d'entente permettra aux start-up de bénéficier de l'expérience du professeur établi aux Etats-Unis, Belgacem Haba, et des autres membres de l'institut, en matière d'innovation, d'octroi de financement, et du montage des projets. Il permettra également aux jeunes Algériens d'accéder aux carnets d'adresses des experts de l'institut, à leur tête le professeur Haba, afin de promouvoir leurs idées à l'international. Pour les autorités algériennes, il s'agit d'un mécanisme qui permet «d'être à l'écoute des experts algériens de la diaspora et qui auront un grand rôle à jouer dans la phase de la mutation de l'économie nationale», avait alors souligné Yacine El Mahdi. Oualid lors de la cérémonie de signature.