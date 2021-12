Les Algériens de l’étranger étaient également de la fête, samedi soir. Dans les quatre coins du monde, la diaspora algérienne s’est rassemblée pour suivre ensemble la finale de la Coupe arabe de football FIFA-2021. Ni le décalage horaire ni la météo ne les ont refroidis. Ils ont vécu ce match dans une ambiance du « bled » en restant connectés avec leurs proches du pays avec qui ils ont partagé de belles photos. Au « coup de massue » final de Yacine Brahimi, ils ont exprimé joyeusement et bruyamment leur joie dans leurs villes d’adoption. Néanmoins, c’est en France, qui abrite la plus grande communauté d’Algériens à l’étranger, que les festivités étaient les plus explosives. Les rues des grandes villes ont été ornées de l’emblème national, à l’image de Paris, Marseille et Lyon. Alors des centaines de personnes, voire des milliers, sont descendues dans les rues pour célébrer l’évènement. Dès 18h45, la foule a convergé vers les grandes artères de ces villes. Fumigènes et pétards étaient de la partie. D’importants embouteillages s’en sont suivis, avec un concert de klaxons et des rodéos urbains entre les véhicules à l’arrêt. Malheureusement, des incidents ont encore une fois été enregistrés. Certains énergumènes sont venus gâcher la fête.

« Ils ont saccagé du mobilier urbain, brûlé des poubelles », révèlent les médias locaux. « Ce qui a engendré des affrontements avec les forces de l’ordre, forçant ces derniers à user de gaz lacrymogène », ajoutent les mêmes sources. Cela était, notamment le cas aux Champs-Élysées. Des supporters des Verts ont bravé l’interdiction de la préfecture de Paris. De grosses tensions et des charges ont eu lieu entre la police et les supporteurs créant des mouvements de foule et une panique générale.

« Les forces de l’ordre ont procédé à 432 verbalisations et à 32 interpellations sur la plus belle avenue du monde », a indiqué la police parisienne. Toutefois, dans les autres quartiers de la capitale française, les festivités ont eu lieu dans le calme, à l’image de Barbès, qui a « dansé » sur le rythme du « one two three viva l’Algérie »…