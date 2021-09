Après un parcours du combattant, les citoyens ayant choisi le vaccin russe Sputnik V ont pu, enfin, recevoir leur deuxième dose. L'opération de vaccination a commencé, dimanche dernier, après que les établissements sanitaires censés avoir un stock, ont signifié aux citoyens que le vaccin n'était pas disponible, un jour avant, et qu'il fallait attendre encore une semaine son arrivée d'Alger. Hors, la distribution avait été effectuée, vendredi dernier, comme nous l'a confirmé la DSP et que les citoyens, selon l'instruction ministérielle, devaient se présenter aux centres de vaccination pour recevoir leur deuxième dose. Les choses sont rentrées dans l'ordre enfin, dimanche après midi. Cela parallèlement à la campagne lancée avant, soit au début du mois, pour une vaccination massive de la population au même titre que celle lancée plus tôt par les services de la Protection civile à travers le territoire de la wilaya. Le but visé par le ministère de la Santé étant d'atteindre au moins 50% de vaccinés, afin de freiner la propagation du virus.

À propos de ce vaccin justement, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a assuré que le projet de production du vaccin russe en Algérie, Spoutnik V est toujours en cours. C'est lors de sa déclaration sur les ondes de la Radio nationale, que le premier responsable du secteur pharmaceutique en Algérie a écarté, complètement, l'idée que l'Algérie ait abandonné la production du Spoutnik V. Si la question s'est posée, elle est en rapport avec la production du vaccin chinois qui est prévue, aujourd'hui à Constantine par Saidal. À ce propos, intervenant toujours, sur les ondes de la Radio nationale, il dira que «ce qui s'est passé n'a été que la réalisation rapide du deuxième projet de production du vaccin chinois, en raison des développements de la partie chinoise dans ce domaine». Se voulant plus ferme, il a ajouté que «la coopération avec la partie russe se poursuit toujours dans le domaine pharmaceutique, et pas seulement pour la production du vaccin Spoutnik V». Par ailleurs, il y a lieu d'annoncer la visite du Premier ministre, demain, à Constantine qui coïncide avec la production du Sinovac. Rappelons, à ce propos que, vendredi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé que l'Algérie produira son premier vaccin anti-Covid-19, aujoud'hui, lors de sa réunion avec les walis et où il précisera que «les premiers lots de vaccin anti-Covid-19 seront produits, en coopération avec la société pharmaceutique chinoise Sinovac, au niveau de l'unité de production du groupe public Saidal à Constantine ».