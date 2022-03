Comme hébétée, dans le brouhaha des enfants sortant de l'école, Saïda contemple, le regard éteint, sa fille essuiyant une chaude larme sur sa joue rosée. C'est le dernier jour des examens, la petite a complètement raté le sien, elle a calé dans l'éducation civique. Le sujet a porté sur les vertus du dialogue. De la pure philosophie pour des chérubins qui ont à peine cessé de téter le biberon. «Où vivent ces responsables qui confectionnent ces programmes? Sont-ils au moins conscients de l'ampleur du drame?», explose Saïda. Elle n'est pas la seule, de suite, une grappe se forme aux alentours de cette école publique de la banlieue Est de la capitale. Excédées par le stress des examens de leurs enfants, elles laissent s'épancher leur détresse s'adressant au ministre de l'Éducation: «Réagissez, M.le ministre, réagissez! Etes-vous à ce point aveugle à la tragique réalité du système éducatif? Vous ne pouvez ignorer les cris des mamans qui souffrent, souffrent...». Il se produit un incroyable phénomène de société, depuis ces dernières années, en Algérie. À chaque début des examens scolaires, la tension monte dans la plupart des familles algériennes. C'est une descente aux enfers pour les mamans qui n'arrivent plus à apprivoiser leurs angoisses. En s'échinant péniblement à concilier travail, ménage et enfants qui doivent réussir leurs examens, elles endurent en conséquence une intense charge mentale. « Je ne dors plus, je subis des insomnies», se plaint, sous l'emprise, de l'angoisse cette mère de deux garçons inscrits en 3ème et 5ème année primaire. « A plusieurs reprises j'ai dû ameuter les voisins par mes crises d'hystérie à cause de mes deux filles qui refusent de réviser, elles me répondent à chaque fois qu'elles sont fatiguées. En réalité, elles sont saturées», confie Amina employée dans une entreprise privée. «Je m'angoisse et j'ai peur que mon enfants n'obtiennent pas de bonnes notes!», renchérit sa collègue. « Comment ne pas l'être avec un pareil programme où l'on demande l'impossible à des enfants de 8 ans», justifie-t-elle affirmant qu'elle a heureusement trouvé la parade grâce à l'outil internet. «J'arrive à m'aider avec YouTube où certains enseignants donnent des cours, c'est salutaire pour moi ». «Il ne réagit pas comme je veux, pas assez brillant, il est cancre et mou, faible en maths... la peur que mon enfant n'y arrive pas, me tétanise» témoigne Rime, 37 ans, employée dans une entreprise privée qui lui bouffe l'essentiel de son temps. Trop attentionnées, trop exigeantes, les mamans placent souvent la barre trop haut. Elles font peser leurs désirs de réussite sur leurs enfants à travers lesquels elles se réalisent et finissent par transmettre leur anxiété. Mais il y a des exceptions, Sarah en fait partie: Cette jeune maman est plutôt de nature à détendre l'atmosphère pour épargner cet excès d'angoisse inutile à ses trois enfants. « Souvent, je les laisse jouer avec les enfants des voisins et j'allège le temps des révisions. Bien sùr, je veux que mes enfants réussissent avec brio, mais il faut savoir les ménager». À cela, Sarah se dit réconfortée en voyant sur le bulletin de l'un de ses fils scolarisé à l'école des frères Romizi, aux Anassers à Alger la mention: «Je félicite les parents pour leurs efforts.». C'est déjà ça de gagné pour ces mamans qui veulent plutôt être entendues par le ministre de l'Education.