«Jetez la révolution dans la rue et le peuple s'en emparera», conseillait le valeureux martyr de la Révolution nationale Larbi Ben M'hidi avant son arrestation. Face aux manoeuvres qui visent à porter atteinte à la stabilité et la sécurité de l'Algérie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a, dans son message adressé à la nation, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, prévenu que «le peuple est déterminé à affronter, résolument et énergiquement, tous ceux qui seraient tentés de s'attaquer à l'Algérie, forte par son peuple et son Armée». Après avoir souligné que certaines personnes se sont «laissées entraîner vers la propagande et la désinformation, notamment celles dépourvues d'objectivité et de probité, et qui ne lésinent pas à porter atteinte à l'Etat et à ses institutions», le président Tebboune fait observer que «le peuple algérien, qui a conforté sa glorieuse Marche par la référence du 1er Novembre, est en mesure de battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manoeuvres visant à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays». Dans ce même registre Abdelmadjid Tebboune soulignera que «le peuple algérien, qui célèbre le recouvrement de la souveraineté nationale et qui puise dans le génie de ses enfants et dans le Hirak béni authentique, une foisonnante conscience nationale, demeure hautement vigilant quant aux intérêts suprêmes de la nation et aux repères jalonnant sa voie de fidélité vers l'unité et la gloire». Une mise en garde contre toute velléité de nuire à la nation. Une mise en garde adressée aussi bien aux ennemis de l'intérieur que de l'extérieur. Pour ce faire, le président Tebboune compte sur le sens du sacrifice du peuple afin d'atteindre les objectifs escomptés. À cet égard, la priorité sera toujours donnée à la lutte contre la corruption, la moralisation de la vie publique, l'encouragement du sens de l'initiative et des investissements, la consécration de la citoyenneté, et l'inculcation de la fierté identitaire et d'appartenance, indique le chef de l'Etat. Dans ce cadre, le chef de l'Etat a réitéré sa détermination à mener à terme ses engagements «en dépit de ceux qui se sont laissés entraîner vers la propagande et la désinformation, notamment ceux dépourvus d'objectivité et de probité, et qui ne lésinent pas à porter atteinte à l'Etat et à ses institutions». Sur sa lancée, il mettra en garde contre toute menace qui vise l'Algérie estimant que les élections législatives du 12 juin dernier ont été un «pas décisif» dans le plan de redressement global du pays. Un plan reposant sur «une méthodologie progressive et un impératif d'efficience, qu'il s'agisse du rétablissement de la confiance et de la crédibilité des institutions de l'Etat ou des défis multiples sur les plans économique et social» souligne Abdelmadjid Tebboune. Louant les efforts des acteurs de la scène politique et de la société civile et de toutes les bonnes volontés ayant contribué à la tenue des élections législatives dans le cadre de la concurrence politique loyale, et rendant hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) et aux autres corps de sécurité pour avoir veillé au déroulement de cette échéance dans un climat de quiétude et de sérénité, le chef de l'Etat s'est dit convaincu que «l'organisation des législatives anticipées a été un pas irréversible offrant au peuple de prometteuses perspectives pour élire ses représentants, exercer sa souveraineté populaire à travers les urnes, conformément aux règles de la démocratie réelle».