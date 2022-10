Plusieurs détenus ont quitté la prison ces derniers temps au terme des procès enrôlés dans le cadre de l'actuelle session criminelle. De nombreux détenus, acquittés ou dont les peines ont été réduites, ont pu sortir de la prison. Ce dénouement heureux est perçu comme un facteur d'espoir par plusieurs observateurs. Certains attendent de voir si la tendance se confirme à l'occasion des procès prévus à la fin du mois en cours et durant le prochain mois.

Cette détente a été rendue possible suite à l'abandon par le tribunal des lourdes charges liées au terrorisme. Les mis en cause ont été jugés pour le chef d'inculpation de perpétration d'actes subversifs susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale. Portés par cet espoir, les détenus souhaitent être complètement réhabilités et recouvrir la totalité de leurs droits comme leur réintégration dans leurs postes d'emploi.

À juste titre, l'un des procès les plus significatifs est sans doute celui d'une quarantaine de militants et activistes, lequel a été reporté au 13 novembre prochain.

Placés sous contrôle judiciaire, trois autres activistes ainsi que 24 autres comparaissant libres, seront également jugés. Un autre procès d'un groupe de détenus poursuivis pour appartenance à Rachad se tiendra, aujourd'hui, au tribunal de Dar El Beïda. Le groupe est composé de huit activistes, dont sept sont en détention. De nombreux observateurs espèrent que le sort qui sera réservé au groupe de détenus sus-cité, soit le même que celui qu'a connu l'autre groupe, jugé il y a un peu plus d'une dizaine de jours.

Rappelons qu'à l'issue du procès dit du Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie (MAK), tenu le 18 octobre dernier au tribunal criminel de Dar El Beïda à Alger, le journaliste Mohamed Mouloudj et sept autres détenus ont pu retrouver leur foyer familial. Parallèlement, un autre groupe de soutien aux détenus dont des membres du Comité national pour la libération des détenus(Cnld) a été jugé pour son appartenance présumée au Rachad, classé organisation terroriste par les autorité algériennes. Des acquittements et des peines réduites ont été également prononcés à l'encontre de nombreux détenus, qui ont pu quitter la prison.